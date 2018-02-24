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Polislerin çalışma saatleri değiştirildi

Düzenlenme 26 Şubat'tan itibaren geçerli olacak

24 Şubat 2018 00:48

Emniyet personelinin çalışma saatleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yeniden düzenlendi. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'dan beridir 12/12 çalışan emniyet personelinin mesaisi 12/24 olarak değiştirildi. Düzenlenme 26 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine emniyet hizmetleri sınıfı personelinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Yeni çalışma saatlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok imzalı talimat yazısı merkez ve taşra teşkilatlarına gönderildi.

Buna göre, olağanüstü durumlar, zorunlu ve istisnai haller dışında 12/12 sisteminde çalışan tüm personel, 26 Şubat'tan itibaren 12/24 sistemine göre çalıştırılacak.

Düzenleme, nöbet usulü ile çalışması gereken personelin, moral, motivasyon ve verimliliğinin artırılması amacını taşıyor.

Polisler,  darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 yılından bu yana 12/12 sisteminde çalışıyordu.

Ülkemizde tüm illerde geçerli standart bir çalışma sistemi bulunmazken  polislerin çalıştıkları en genel mesai modelleri şöyle:

12/24 çalışma modeli: 12 saat çalışır, 24 saat dinlenirsiniz. Ülkemizde polislerin yaklaşık %26’sı bu şekilde çalışmaktadır.

8/24 çalışma modeli:  8 saat çalışır, 24 saat dinlenirsiniz. Ülkemizdeki polislerin yaklaşık %4’ü böyle çalışmaktadır.

12/66 çalışma modeli: 12 saat çalışır, 26 saat dinlenirsiniz.  Polislerin yaklaşık %14’ü böyle çalışmaktadır.

8-5 çalışma modeli: Günde 8 saat çalışırsınız. Polislerin yaklaşık %34’ü bu şekilde çalışmaktadır.

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