-POLİSLERİN BULUNDUĞU 2 ARACA TAŞLI SALDIRI YÜKSEKOVA (A.A) - 08.08.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taşlı saldırıya uğrayan iki aracın su kanalına devrilmesi sonucu 10 polis yaralandı. İpekyolu Caddesi'nde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı zırhlı araç ile sivil otomobile bir grup tarafından eski otogar mevkisinde taşlı saldırıda bulunuldu. Grubun attığı taşlardan manevra yaparak kurtulmaya çalışan zırhlı araç ile sivil otomobil, çarpıştıktan sonra su kanalına devrildi. Her iki araçta bulunan 10 polis yaralandı. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddi olan bir yaralı, buradan Van'a sevk edildi.