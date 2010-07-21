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POLİSLERİ TAŞIYAN OTOMOBİL DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ KARAKOÇAN (A.A)

21 Temmuz 2010 15:35

-POLİSLERİ TAŞIYAN OTOMOBİL DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ KARAKOÇAN (A.A) - 21.07.2010 - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde polisleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu 2 polis memuru ile 1 polis meslek yüksek okulu öğrencisi öldü, 1 polis memuru ağır yaralandı. Muş'un Varto ilçesinde görev yapan polis memuru Adem Demirel'in kullandığı 23 AE 671 plakalı özel otomobil, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Başyurt köyü yakınlarında devrildi. Kazada, araçta bulunan ve Varto'da görev yapan polis memurları Seyfettin Yeşil (37), İrfan Uzun (30) ile Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sinan İneci (20) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü Adem Demirel, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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