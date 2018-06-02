Polisleri taşıyan minibüs devrildi; 16 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım’ın Batman’daki mitinginden dönen Van’da görevli polisleri taşıyan minibüs, Tatvan-Van karayolu Yelkenli köyü yakınında devrildi. Kazada yaralanan 16 polis memuru sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Sağlık Müdürü Koray Okur, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.