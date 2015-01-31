Polisleri sıraya dizen vekil oğluna para, polise hapis cezası

Mahkeme İstemi Kağan Türkoğlu’na 1000 TL para, polis Alper Atilla’ya 5 ay hapis cezası verdi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 2012 yılında yaşanan ve polislerin AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu tarafından hizaya çekildiği olayla ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme, Türkoğlu’na bin TL para cezası verdi. Polis memuru Alper Atilla ise 5 ay ceza aldı. Olay, Dörtyol’da emniyet lokalinde görevli, o dönemde AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Uzun ile polis memuru Alper Atilla arasında ‘tost’ yaptırma ile ilgili yaşanan tartışmayla başlamıştı. İddiaya göre, Uzun, Atilla’ya, ‘görevden sürdürme’ tehdidinde bulundu. Bu arada AKP Hatay Milletvekili Bayram Türkoğlu’nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu da Uzun’un haber vermesi üzerine olay yerine gelerek polislerle tartıştı. Olaya Çevik Kuvvet Amiri Murat Emer de dahil oldu. İddiaya göre Türkoğlu’na küfretti ve vurdu.

Kavganın ardından Dörtyol Emniyet Müdürü, çok sayıda polisi bir odaya dizerek ellerine numara verdi ve Uzun ile Türkoğlu’ndan olaya karışan polisleri teşhis etmesini istedi. Bu teşhis sırasında kaydedilen görüntülerin basında yer almasının ardından Dörtyol Savcılığı Ömer Uzun, İstemi Kağan Türkoğlu ile üç polis hakkında ‘Tehdit, hakaret, kasten yaralamaya teşebbüs, kasten yaralama’ suçlarından Dörtyol 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Zaman’da yer alan habere göre, dava sonunda, sanık Ömer Uzun’un sanık Alper Atilla’ya yönelik ‘basit yaralama’ suçunu işlediğine dair mahkumiyete yetecek kesin delil bulunamadığından beraatine karar verildi. ‘Basit tehdit’ suçundan dolayı 500 TL para cezasına hükmetti. Ceza ertelendi. İstemi Kağan Türkoğlu’na ise ‘basit tehdit’ suçu nedeniyle toplam bin TL para cezası verildi. O da ertelendi. Sanık polis memuru Alper Atilla ise mahkeme kararıyla 6 ay hapis cezası aldı. Sanığın cezası, kişilik özellikleri nedeniyle 5 aya indirildi. Davada ayrıca, Atilla’nın Uzun’a hakaret ettiği gerekçesi ile bin 500 TL para cezasına hükmedildi. Bu ceza da ertelendi. Mahkemede ayrıca Çevik Kuvvet Amiri Murat Emer’e hakaret ve tehdit suçlarından beraat kararı verilirken, hakaret suçu işlemekle suçlanan polis memuru Önal Uzun da beraat etti.