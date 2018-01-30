T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisleri görünce uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştılar

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

30 Ocak 2018 12:42

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 3 şüphelinin polisleri görünce uyuşturucu sobada yakmaya çalıştığı belirtildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen S.R.\'nin (30) merkez Kocasinan ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 31 fişek halinde 43.5 gram, ayrı bir paket içinde ise 67 gram olmak üzere toplam 110.5 gram bonzai ele geçirildi. S.R. gözaltına alındı. İlçenin Buğdaylı Mahallesi\'nde başka bir eve düzenlenen operasyonda ise uyuşturucu sattığı iddia edilen C.B. (28), F.B. (27) ve A.Ç.(30) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisin geldiğini görünce uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştığı belirtilirken, emniyetteki sorguları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİKayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüKocasinanOperasyonda31MahallesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24