Polisleri görünce uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştılar

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 3 şüphelinin polisleri görünce uyuşturucu sobada yakmaya çalıştığı belirtildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen S.R.\'nin (30) merkez Kocasinan ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 31 fişek halinde 43.5 gram, ayrı bir paket içinde ise 67 gram olmak üzere toplam 110.5 gram bonzai ele geçirildi. S.R. gözaltına alındı. İlçenin Buğdaylı Mahallesi\'nde başka bir eve düzenlenen operasyonda ise uyuşturucu sattığı iddia edilen C.B. (28), F.B. (27) ve A.Ç.(30) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisin geldiğini görünce uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştığı belirtilirken, emniyetteki sorguları sürüyor.

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