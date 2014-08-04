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'Polislere zahmet olmasın' deyip adliyeye gittiler

Başta eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı ve bazı polisler, savcıların kendilerini arayıp aramadıklarını sormak için adliyeye gitti

04 Ağustos 2014 15:09

Arzu Yıldız

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitoğlu'nun "17-25 Aralık soruşturmasının adli kolluk ayağını yürüten polislere operasyon yapılacağını" yazması üzerine başta eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı ve bazı polisler bu sabah İstanbul Adliyesi'ne gitti.

Polisler haklarında arama kararı olup olmadığını sorup, "Varsa kendimiz teslim olalım dedik, onlara zahmet olmasın" ifadelerini kullandılar. 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten polis şeflerinden Saygılı, adliyeye gidişlerini sabah Twitter hesabından şöyle duyurdu:

"22 Temmuz'da polis çok yoruldu. Malum, lojmanda oturanların bile adreslerini bulamadılar. Bu sefer böyle olmasın diye
17 Aralik (17+25) Rüşvet ve Yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili savcıların bizi arayıp aramadıklarını sormak için adliyeye geçiyoruz."

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