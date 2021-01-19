T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polislere saldırıdan yargılanan Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Daha uzayacak mı mahkeme?

19 Ocak 2021 12:36

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Daha uzayacak mı mahkeme? Mahkeme yine gün mü atacak? Duruşmaya çıkmak istemiyorum" yanıtını verdi.

ETİKETLER

ceren özdemirözgür arduçceren özdemir cinayeticeren özdemir cinayeti davası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24