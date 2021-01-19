Polislere saldırıdan yargılanan Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Daha uzayacak mı mahkeme?

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Daha uzayacak mı mahkeme? Mahkeme yine gün mü atacak? Duruşmaya çıkmak istemiyorum" yanıtını verdi.