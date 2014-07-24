Polislere müfettiş raporlarındaki iddialar soruldu

'Paralel yapılanma' suçlamasıyla gözaltına alınan istihbarat şubede görevli 22 polisin emniyetteki ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Polislere 17 Aralık sonrası emniyette incelemelerde bulunan mülkiye müfettişleri ve polis başmüfettişlerinin hazırladıkları raporlardaki iddiaları soruldu.

Sorguda referans verilen raporda, “Dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğü personelince dinlenilmesi istenilen kişilerin gerçek, eksik ya da sahte isimlerini kullanarak, terör ve organize suç örgütleriyle ilişkilendirildiği” iddialarına yer verildiği öğrenildi. Metinde, “Mahkemeleri yanlış yönlendirerek veya yanıltarak karar vermesini sağlamak şeklinde usulsüzlükler tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Savcılığa sevk edilen polislerin ifadeleri savcılar İrfan Fidan ve Okan Özsoy tarafından alınacak. Emniyetteki sorgusu devam eden eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer de sorgusu ardından adliyeye sevk edilecek.

Gözaltına alınan polis amiri İdris Üçel’e şu sorular yöneltildi:

“Mülkiye Müfettişleri ve Polis Başmüfettişlerince İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde 2559 PVSK ek-7 maddesi gereğince yaptıkları incelemede ‘İstihbarat Şube Müdürlüğünde, Telekomünikasyon yoluyla yapılan önleyici istihbarat faaliyetleri ile ilgili olarak iletişimin tespit edilmesi, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin gerçek , eksik ya da sahte isimler kullanılarak , terör ve suç örgütü ile ilişkilendirmek mahkemeleri yanlış yönlendirerek karar vermesini sağlamak” usulsüzlükleri tespit edildiği ile ilgili tevdi raporuna istinaden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülmekte olan 2014\69722 sayılı soruşturma doğrultusunda, tevdi raporunda bulunan delilerden C. Başsavcılığınca kararlarının ilgili mahkemeden temin edilen ıslak imzalı asılları, C.Başsavcılığınca 07.07.2014 tarihli talimatı ile TİB ile yapılan yazışma sonucunda dijital ortamda gelen kullanıcı bilgilerinin incelenmesi neticesinde ifadenize başvurulması talimatı gelmiştir.”

Avukatın iddiası

Şüpheli polis memurları Erbinal Kapucu ve İdris Üçel’in avukatı Suphi Bat, müvekkillerinin tehdit edildiğini ileri sürdü. Bat, “Bilgi almak amacıyla emniyete çağırılmışlar. ‘Aleyhte suçlayıcı beyanda bulunmazsan, sizi gözaltına alırız’ diye tehdit edilmişler. Müvekkillerim ‘Neyse onu söyleriz’ diyerek onların istedikleri şekilde ifade vermeyeceklerini söyleyince, bu sefer savcıyı arayarak onlar hakkında da gözaltı kararı almışlar” dedi. Bat, konuşmasının devamında şüpheli Şeref Bolat’ın ev aramasına katıldığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Mahkeme kararında adres yanlış yazıldığı için ilk önce arama yapılamadı. Daha sonra mahkeme kararı olmadan savcının talimatı ile arama yapıldı. Biz aramaya katılan 3 avukat olarak tutanağın altına aramaların usulsüz yapıldığı gerekçesiyle şerh düşerek imza atmaktan imtina ettik.”