Polislerden yol istetince dayak yedi!

T24

Arbede çıktı



Birbirlerinden şikayetçi oldular



Aslan: Telsizle kafam kırıldı



Hasta kadın fenalaştı



Olay, geçen cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, Sırrın Mahallesi'nde oturan Ahmet Aslan, şeker hastası olan eşi 45 yaşındaki Saide Aslan'ı hastaneye götürüp muayene ettirdikten sonra eve getirdi.Ancak öğleden sonra eşinin aniden şekerinin yükselmesi üzerine Ahmet Aslan, eşini ve 5 yaşındaki kızı Semra'yı 63 E 3493 plakalı otomobiline bindirerek hastaneye götürmek üzere yola çıktı.Hastaneye doğru ilerleyen Ahmet Aslan, Yunus Emre Caddesi üzerinde önünde seyreden polis aracından korna çalarak yol istedi.İddiaya göre buna sinirlenen araçtaki polisler, otomobili durdurup Ahmet Aslan'dan evraklarını istedi. Telaşla sürücü belgesini yanına almayan Aslan'ın yola devam etmesi engellenirken, hasta olan eşi için ambulans çağrıldı.Bunun üzerine çıkan tartışmada Ahmet Aslan korna çaldığı için durdurulduğunu ve hastaneye gitmesinin engellendiğini iddia etti.Polisler ise, Aslan'a kontrolsüz araç kullandığı için durdurulduğunu ve sürücü belgesi olmadığı için hakkında işlem yapılacağını, hasta eşi için ambulans çağrıldığını söyledi.Sürücü Aslan ile polisler arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü.Bölgeye takviye güç istenirken, arbede sırasında bir polis memurunun gömleği yırtıldı, yoldan geçenlerin de karıştığı olayda 5 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan kişilerden otomobil sürücüsü Ahmet Aslan ile Zekeriya Çelik ve Ekrem Atay, arbede sırasında polis şiddetine maruz kaldığını iddia etti.Hasta kadının ambulans ile hastaneye gönderildiği olay sonrası, çıkan arbedede birbirini darp etmekle suçlayan polis memurları ile 3 vatandaş karşılıklı olarak şikayetçi oldu.Vatandaşlar, polisler hakkında şiddet uyguladıkları gerekçesiyle, polisler de bu kişiler hakkında görev yaptırmamak için direnme ve mukavemet gösterme iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.Korna çaldığı gerekçesiyle polisler tarafından durdurulduğunu ve hastasına rağmen aracının bağlanmak istediğini, tepki gösterince de şiddete maruz kaldığını iddia eden Ahmet Aslan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Korna çaldım diye beni durdurdular ve ehliyetim olmadığı için arabamı bağlayacaklarını söylediler. Ben polislere eşimin acilen hastaneye gitmesi gerektiğini, hastaneye kadar birlikte gitmeyi ve öyle işlem yapmaları konusunda önerine bulundu. Ama polisler bunu kabul etmeyip, hastamın kendilerini ilgilendirmediğini söyledi. Tepki gösterince de bana vurmaya başladılar. Buna tepki gösteren vatandaşlara da aynı şekilde şiddet uyguladılar. Bir polis telsiz ile vurunca kafam kırıldı ve dikiş atıldı. Bundan dolayı polislerden şikayetçi oldum."Ambulansla götürüldüğü hastanede tedavisinin yapılmasının ardından döndüğü evinde gazetecilerin olay gününe ilişkin sorular yönelttiği Saide Aslan fenalaştı. Şekeri yükselen kadına eve çağrılan sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Polisin kendilerine yönelik tavrına tepki gösteren Saide Aslan şunları anlattı:"Bütün bu olanlar bir korna yüzünden başımıza geldi. Kargaşa yaşanırken, ben polislerden bizi bırakmalarını istedim. O sırada bir polis beni itince yere düştüm, sonra gözümü hastanede açtım. Olay sırasında bir polis memuru bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Bir kadına bu kadar şiddet uygulanmaz. Yaşadıklarımızın bir başkasının başına gelmemesi için polislerden şikayetçi olduk."Yaşanan olay sırasında 32 yaşındaki Ekrem Atay ile polislere engel olmaya çalışan 28 yaşındaki Zekeriya Çelik ise arbedeyi cep telefonu ile görüntülediği için tartaklanıp gözaltına alındığını iddia ederek şikayetçi oldu.Arbedede polislere mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 1 gün gözaltında tutulan ve savcılık tarafından serbest bırakılan Ahmet Aslan'ın eve gelmesine sevinen 5 yaşındaki kızı Semra Aslan, babasının boyuna sarılıp hasret giderdi.Arbede sırasında olay yerinde bulunan minik Semra, polislerin babasının kafasına telsizle vurduğunu söyledi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.