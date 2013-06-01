Polislerden gazcı meslektaşlarına: Görevini zevkle icra edenlere acıyorum

Çalışanların iletişim platformu memurlar.net sitesi kullanıcısı polisler, Gezi Parkı protestolarında göstericilere yönelik biber gazı kullanımını tartışıyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğunun müdaheleleri haklı bulduğu gözlemlenirken, bazıları da Taksim'deki meslektaşlarına eleştirilerde bulundu.

Memurlar.net sitesinde yayımlanan çeşitli kullanıcıların mesajlarından Gezi Parkı protestoları hakkındaki bazı ifadeler şöyle:

'Polis her zaman halkla karşı karşıyadır ama bunu zevkle icra edenlere acıyorum'



"Eski bir İstanbul polisi olarak doğunun bir yerlerinde yaşanan olayları, haberleri izliyorum izliyoruz. Meslektaşlarımla birlikte...

Ve görüyorum ki içimizde o kadar çok 'bana dokunmayan yılan bin yaşasın'cı insanlar var ki, o kadar çok sorgulamaktan uzak robot gibi yaşamayı seçmiş itaatkar insanlar var ki, beni asıl mesleğimden soğutan bu ve bunun gibi adamlar.

Uzatmadan söyleyeyim; evet polisin sorgulama gibi bir lüksü yoktur denileni yapar. Halk ile her zaman karşı karşıyadır ama bir de bunu zevkle icra edenler için, sadece acıyorum."

'TC başkanına hakaret edersen müdahale ve gaz kaçınılmaz oluyor'

"Her eylemde provakatörler mutlaka bulunur ve onların amacı asla haklıyı savunmak değil, asıl amaçları ortalığı karıştırmak, tc başkanına hakaret eder pankart ve dövizlerle saldırıda bulunursan müdahale ve gaz kaçınılmaz oluyor,

müdahale olduktan sonra ki aşamasında meslektaşlarımız devreye giriyor, evet malesef bizim içimizdende kendini şaşıran ne yaptığını bilmez çok arkadaş var, tamam küfür yemişsindir başına taş gelmiştir ama görüntülerde ki gibi kendini asla kaybetmemelisin..."

'Bizim ülkede resmen halkla polis savaşıyor'

"Amerikada polis toplumsal bir olaya müdahale ettiğinde en ufak bir karşılık görmüyor. Bizim ülkede resmen halkla polis savaşıyor. Neden acaba??"

'Polis ne yapsın, sizin gibilere yol verip ülkenin düzenini mi bozdursun?'

"Gezi parkını savunanlar bunları hakediyor, sabahtan beri takip ediyorum facebook, twitter ve internet haberlerden.. Bir halk bu kadar mı polise düşman olur. onların derdi park yada ağaç felan değil, adamların içine anarşistlik işlemiş, herşeyi eyleme ve polise döndürüyorlar, bugün çevreciyiz ağacı koruyoruz derler, yarın bu unutulur, iki gün sonra başka bir şey için polisle çatışırlar, twiterde polislere karşı bir çok küfür içerikli sözler yazılmış.. Polis ne yapsın arkadaş, sizin gibilere yol verip ülkenin düzenini mi bozdursun. Orada bulunan milletvekili ve sanatçılarıda kınıyorum. haklın başına geçip onları devlete karşı örgütlüyorlar.."

'Meslekte olmasalar şu an olanları kınıyorlardı'

"Genç bir çocuğun testisleri yırtılmış tekmelerle. Kafaya gelen biber gazlarından beyin kanaması geçirenler...Orantısız Biber gazlarından sorun yaşayan dedeler, nineler, çocuklar, gençler. Kendini tatmin eden toma şöförleri. Videolarla çekilen çocuğun birini 5-10 polis bayıltana kadar dövüyor beyaz gömlekli sivil kardeş statüsünün verdiği yetkiyle çocuğu pert ediyor. Askere sizede gaz bombası atacağız deniliyor.

Bunlar basına yansıyor sonra Polis şevkatli halkını düşünür ya da verilen emri uygula diyorsunuz...Verilen emri uygulasın ama orantılı uygulasın hep beraber bu ülkede yaşıyoruz ve istediğimiz daha iyi bir yaşantı...Ben de bir polis çocuğuyum ve babam bu meslekte yaralanıp hala 20 metre yürüyünce sekmeye başlıyor o bile isyan ediyorsa polisin yaptıklarına herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli...Bu olayı savunan polis arkadaşlar çok iyi biliyorlar ki o meslekte olmasalar şu an olanları kınıyorlardı..."

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Derleyen: Deniz Zerin