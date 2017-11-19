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Dünya

Polislerden bayat sandviç tepkisi

"Aynı sandviçler bin tane polis ve güvenlik görevlisine dağıtıldı"

19 Kasım 2017 05:37

İsveç'te düzenlenen AB zirvesinde görev yapan polislere bayat sandviç dağıtılması tepkiye neden oldu. Bir komiser sandviçin fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken "AB'den bize ikram edilen bayat sandviç" yorumu yaptı.

İsveç'in Göteborg kentinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla dün başlayan 'Adil İş ve Büyüme Sosyal Zirvesi'nde görevli polislere dağıtılan sandviçlerin 'bayat olduğu' iddiası tartışmalara yol açtı. 

Sputnik'in İsveç basınından derlediği haberlere göre, zirvede görevli yaklaşık bin polise dağıtılan sandviçlerin bayat olduğu ileri sürüldü.

Göteborg Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Erik Nord, sandviçin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Nord, paylaşımında 'AB'den bize ikram edilen bayat sandviç' yorumunu da yaptı.

Göteborg Postası gazetesine açıklama yapan Nord, bayat sandviçler karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Aynı sandviçler bin tane polis ve güvenlik görevlisine dağıtıldı. Sağlıksız göründüğü için sandviçe hiç dokunmadım. Eşimin yaptığı pasta ve böreklerden yanımda getirmiştim. Onlarla karnımı doyurdum'' ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde, 'polislere bayat sandviç dağıtılırken AB liderlerinin her birinin öğle yemeği faturasının 63 euro olduğu'na dikkat çekildi.

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