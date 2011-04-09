Polisler saldırganı uyku hapıyla sakinleştirdi

T24



'Operasyon başarılı olmasaydı daha üzücü şeyler yaşanablirdi'

Şahin için SGK müdürlüğü önünde tören düzenlendi

Zanlı facebook'ta Şahin'i hedef alan ifadeler yazmış

Silahı tutukluk yapmış

Canlı yayında teslim olmak istemiş

Rehin alınan 7 kişi de adliyede

Spor Toto'dan SGK'ya

Dinçer: Olay bizleri derinden yaraladı



SGK Muğla İl Müdürü Naci Şahin: Korkunç bir olaydı

Zanlı kınama cezası almış

Muğla Valisi: Başarılı bir arkadaşımızdı

SGK Denizli İl Müdürü: Olayın şokundayım

Muğla SGK İl Müdürü Naci Şahin'ei saat 09.30 sıralarında binanın 2. katındaki toplantı salonunda, İzmir, Manisa, Balıkesir, Uşak, Denizli ve Aydın SGK il müdürlerinin katıldığı "SGK İl Müdürleri Aylık Koordinasyon Toplantısı"nda bulunan Şahin'e aynı kurumda şef olarak çalıştığı belirtilen H.S. silahla ateş açtı. Şahin, saldırı sonucu hayatını kaybetti.Aralarında il müdürlerinin de bulunduğu bazı kurum çalışanlarını rehin alan zanlı, binanın penceresine çıktı. H.S, bina önünde bekleyen basın mensuplarına ve vatandaşlara, ''Namusumla çalıştım, çalışmaya devam edeceğim'' diye bağırarak içeri girdi.H.S, bu konuşmasının ardından yaklaşık 15 dakika sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu arada, H.S'nin rehin aldığı 5 il müdüründen 2'sinin şüphelinin dalgınlığından yararlanarak dışarıya çıkmayı başardığı, içeride kalan ve zanlının teslim olmasından sonra kurtarılan 3 rehinenin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. H.S, kurşun geçirmez yelek giydirilerek Özel Hareket Timleri eşliğinde il müdürlüğü binasından çıkarılarak Muğla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu sırada bina önünde toplanan çok sayıda vatandaş, H.S'nin bulunduğu aracın önünü kesmek istedi. Naci Şahin'in cenazesi, savcı ve güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi amacıyla Muğla Devlet Hastanesi morguna götürülecek.Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay, yaşanan olay ve operasyonla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:''Operasyon yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Şüpheliyi ikna için yoğun çaba harcadık. Şüpheliyi sakinleştirmek için çay ile suyuna sakinleştirici ilaç ve uyku hapı kattık. Şüpheli, başarılı bir operasyonla ikna edildi ve etkisiz hale getirildi. Şüpheli etkisiz hale getirilmeseydi daha üzücü şeyler yaşanabilirdi. Yaşanan olay nedeniyle üzüntülüyüz.''Muğla Devlet Hastanesi Morgu'ndan cenazesi alınarak ambulansla SGK İl Müdürlüğü önüne getirilen Naci Şahin için burada tören gerçekleştirildi.Törene MHP Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla Valisi Fatih Şahin, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla İl jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Fevzi Kurşun, Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay, SGK çalışanları ve Şahin'in yakınları katıldı.Vali Şahin törende yaptığı konuşmada, İl Müdürü Şahin'in bir yıldır Muğla'da grev yaptığını ve bu sürede önemli çalışmalara imza attığını belirterek şöyle konuştu:''Yaptığı çalışmalarla örnek alınacak bir müdürümüzdü. Kendisini her zaman örnek almaya devam edeceğiz. Dürüst ve ilkelerine bağlı bir il müdürüydü. Başta ailesi ve çalışma arkadaşları olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyorum.''Konuşmanın ardından Muğla İl Müftüsü Mustafa Kaya, törene katılanlardan helallik isteyerek dua etti. Cenazenin ambulansa konulması sırasında Şahin'in yakınları ve çalışma arkadaşları göz yaşı döktü.2 çocuk babası olan Şahin'in cenazesi memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yarın toprağa verilecek.SGK Muğla İl Müdürü Naci Şahin'e silahlı saldırıda bulunan ve olaydan bir süre sonra teslim olan H.S, saldırıdan yaklaşık 6 saat önce bir sosyal paylaşım sitesinde SGK İl Müdürü Naci Şahin'i hedef alan ifadelere yer vermiş.Zanlı H.S, sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında, gece 03.00 sıralarında paylaşmaya başladığı yazılarda, saldırıda yaşamını yitiren SGK İl Müdürü Naci Şahin'i de hedef alan cümleler dikkati çekiyor. Aynı saat içerisinde yazdığı 6 ifadeyi paylaşan H.S'nin sayfasında yer alan bir yazısında şunlar kaydediyor:''Bayılmayı sanmayın ölmek, imamın kayığında yoktur övünmek, Kanuni Sultan Süleyman olsan da üç tas boydan su dökünmek, hakka giderken 7 kat kefen, 2 metre toprak ile örtünmek.''Zanlı, H.S'nin SGK Muğla İl Müdürü Naci Şahin'e toplantı esnasında silahlı saldırıda bulunduğu esnada silahının tutukluk yaptığı ve şüphelinin ikinci denemesinde Şahin'i başına bir el ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.Zanlı tarafından rehin alınan SGK İzmir Müdürü Mustafa Keskin, Denizli Müdürü Ahmet Kurt, Aydın Müdürü Yavuz Poyraz, Uşak Müdürü Kenan Şenol, Balıkesir Müdürü Cem Dinç, Aydın'ın Çine İlçesi Müdürü Necmettin Öz ve süpervizör İlker Tatar'ın olay esnasında toplantı salonunda bulunan masasının altına saklandığı ve odada kaldıkları süre boyunca şüpheli tarafından silahla tehdit edildikleri bildirildi.Şüphelinin olduğu toplantı salonu önünde tedbir alarak şüpheliyi iknaya çalışan Muğla Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürü Yılmaz Ergül'ün şüpheliye çay ikram ettiği ve ''Canlı yayında teslim olmak istiyorum'' diyen şüpheliyi, ''İstediklerini basına anlat ve teslim ol'' sözleri ile ikna ettiği, şüphelinin de binanın camından gazetecilerle konuştuktan 15 dakika sonra önce rehineleri serbest bırakıp ardından da teslim olduğu ifade edildi.Şüpheli tarafından rehin alınan 7 kişi Muğla Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye gitti.Olay esnasında rehin alınan Balıkesir Müdürü Cem Dinç, olayda yaşamını yitiren Şahin'in müfettiş kökenli olduğuna işaret ederek, ''Çok dürüst bir insandı. Muğla'da göreve başladıktan sonra yolsuzlukların üzerine girmeye başlamıştı'' dedi.Süpervizör İlker Tatar ise olayı anlatamayacağını belirterek, ''Çok iyi bir insandı. Acımız büyük'' dedi.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, olayın failinin SGK personeli olduğunu belirterek, zanlının Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünde çalışırken 1999'da Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne memur olarak geçtiğini, 2008'de yapılan şeflik sınavına girerek 2009'da Muğla'ya şef olarak tayin edildiğini ve destek hizmetlerinde şef olarak çalışmaya başladığını bildirdi.Saldırının kesin sebebinin adli soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını vurgulayan Zararsız, ''Saldırganın hakkında bir iddia dolayısıyla bir muhakkik görevlendiriliyor ve soruşturma yapılıyor. Soruşturmacı bir ceza öneriyor ve bu cezanın neticesinde yerinin değişikliği söz konusu oluyor. İl Müdürümüzün yer değişikliğine dair işleminden sonra da bu olay meydana geliyor'' diye konuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah SGK Muğla İl Müdürü Naci Şahin'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu bildirdi.Olayla ilgili yetkililerden bilgi aldığını ve konunun adli makamlarca incelendiğini ifade eden Dinçer, ''Görevi başında bir arkadaşımızın bu şekilde menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, bizleri son derece derinden yaralamıştır. Başta kederli ailesi olmak üzere, tüm çalışanlarımıza baş sağlığı dilerim. Ayrıca sadırıyı gerçekleştiren kişinin de çalışanlarımızdan biri olması acımızı bir kat daha artırmıştır'' değerlendirmesinde bulundu.Dinçer, adli makamların dışında SGK müfettişlerine de talimat verdiğini ve konuya ilişkin inceleme başlattığını belirterek, konuyu yakından takip ettiğini bildirdi.Olaya tanık olan Balıkesir SGK İl Müdürü Cem Dinç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şüpheli bir anda içeri girdi. 'Ne haber Naci' diyerek silahla başına bir el ateş etti. Panikle dışarı çıkmaya çalıştık. Korkunç bir olaydı" dedi.Zanlı H.S'nin bir süre önce SGK Başkanlığı merkez disiplin kurulunca "kınama" cezası aldığı öğrenildi. Cezaya dayanak gösterilen giriş-çıkış kartını güvenlik görevlisine bırakarak okuttuğu yönündeki iddiaya yanıt veren H.S, görevi gereği geç saatlere kadar hizmet binası dışında olması ve mesailerin giriş-çıkış kayıtlarına göre ödenmesi nedeniyle kartını güvenlik görevlisine bırakarak bu konuda yaşadığı sıkıntıyı çözmeyi düşündüğünü belirtti.Bir görev dönüşü görevliden kartını istediğinde "kartının il müdürü tarafından alındığının" bildirildiğini anlatan H.S, bu gelişme üzerine yaşamış olduğu stres nedeniyle gece rahatsızlanarak devlet hastanesi acil servisine başvurduğunu ve kendisine 3 gün istirahat verildiğini kaydetti.H.S, il müdürü Şahin ile yaptığı görüşmede ise "kartını bırakmasının yanlış olduğu ve bir daha bırakmaması" yönündeki uyarıya istinaden kartını bir daha bırakmadığını bildirdi. Zanlı, cezaya ilişkin sunduğu savunmada, "asılsız ve mesnetsiz" sözlü serzeniş ve yakınmalar doğrultusunda açılan soruşturmayla kendisine verilen "kınama" cezasının, yaptığı çalışmalar ve iddiaların asılsız olması nedeniyle ağır, haksız ve kişisel olduğunu öne sürdüİl Emniyet Müdürü Ay ile olay yerine gelerek bilgi alan Muğla Valisi Fatih Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şahin'in başarılı bir bürokrat olduğunu anlatarak, ''Acımız büyük. Şahin başarılı ve dürüst bir arkadaşımızdı. Ailesine, SGK ailesine ve Muğla halkına baş sağlığı diliyorum'' dedi.Bu arada kurtarılan SGK il müdürleri, ifadeleri alınmak üzere Muğla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.SGK Denizli İl Müdürü Ahmet Kurt, yaptığı açıklamada, İzmir, Manisa, Balıkesir, Uşak, Denizli ve Aydın SGK il müdürlerinin de katılımıyla SGK İl Müdürleri Aylık Koordinasyon toplantısı devam ederken içeriye tabancalı birinin girdiğini belirtti.Ahmet Kurt, olay anını şöyle anlattı:''Toplantı halindeydik. Birden içeriye silahlı biri girdi. Meslektaşımızı kurşun yağmuruna tuttu. Ne olduğunu anlayamadık, Allah kimseyi böyle bir olayla baş başa bırakmasın. Toplantı salonunda bir süre rehin kaldık. Hala olayın şokundayım. Bir süre sonra peyderpey diğer müdür arkadaşlarla beraber dışarı çıktık. Saldırgan teslim oldu.''