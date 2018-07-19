"Polisler sağlık kontrolüne götürdükleri Adnan Oktar'ın kafasına neden bastırıyorlar; yanıtı buldum"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan polislerin Adnan Oktar'ın neden kafasına bastırdığının yanıtını bulduğunu açıkladı. Hakan "Polisler kendilerini 'İngiliz derin devletinin aparatları' gibi gösteren Adnan Oktar’a bu muameleyi yaptılar. Yapmasalardı daha iyi olurdu ama yapmalarının temel nedeni galiba bu" dedi.

11 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve dün (18 Temmuz 2018) adliyeye sevk edilen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu toplam 157 kişi bugün tutuklandı.

Hakan, bugünkü köşesinde sağlık kontrolüne götürülen Oktar'ın basına yansıyan fotoğrafını değerlendirdi. Hakan şöyle yazdı:

Polisler sağlık kontrolüne götürdükleri Adnan Oktar’ın kafasına neden bastırıyorlar?



Bu sorunun yanıtını buldum.



Şöyle ki:



Adnan Oktar, bulduğun her fırsatta...



“Bu işten Cumhurbaşkanı’nın haberi yok... Bu işten İçişleri Bakanı’nın haberi yok... Bu iş İngiliz derin devletinin işi... İngiliz derin devletinin emriyle bunu yapıyorlar...” falan diyerek bütün sorumluluğu operasyon kararı alan savcılara ve operasyonu gerçekleştiren polislere yükledi ya...



Polisler de kendilerini “İngiliz derin devletinin aparatları” gibi gösteren Adnan Oktar’a işte bu muameleyi yaptılar.



Yapmasalardı daha iyi olurdu ama yapmalarının temel nedeni galiba bu!