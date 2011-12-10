Polisler korumak için Zarakolu ve Tanilli'yi arıyor!



T24 - KCK davasından tutuklanan Ragıp Zarakolu ve geçen günlerde yaşamını yitiren Prof. Server Tanilli'nin, Belge yayınevindeki panelde konuşacağını düşünen polisler, “Onları olası saldırılardan korumak için buradayız” dedi.







Radikal gaztesinden Şükrü Oktay Kılıç'ın haberine göre; Ragıp Zarakolu’nun sahibi oluğu Cağaloğlu’ndaki Belge Yayınevi’ne dün üç sivil polis geldi. Yayınevi yetkililerine, 1978 yılında yayınevinin bombalanmasının yıldönümü dolayısıyla bir anma programı yapılacağının istihbaratının kendilerine geldiğini söyleyen polisler, Ragıp Zarakolu ve Server Tanilli’yi sordu.



Zarakolu ve Tanilli’nin yayınevindeki panelde konuşacağını düşünen polisler, “Onları olası saldırılardan korumak için buradayız” dedi. İşin tuhaf yanı Server Tanilli’nin 29 Kasım günü yaşamını yitirmesi, Zarakolu’nun ise 1 Kasım’da KCK soruşturması kapsamında tutuklanması.





İÜ’lü öğrenciler anma etkinliği yapacaktı



İşin aslı ise bambaşkaydı. İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) okuyan bir grup öğrenci, Belge Yayınevi’nin sahibi Ragıp Zarakolu’na destek olmak amacıyla bir etkinlik düzenleme kararı aldı. 8 Aralık’ta Belge Yayınevi’ne ziyarette bulunarak bir basın açıklaması yapmayı kararlaştıran gençler, etkinliklerinin duyurusunu İstanbul Üniversitesi’ndeki öğrenci panolarına astı. İşte bu duyuruyu okuyan ama anlayamayan üç sivil polis, dün gençler henüz gelmeden erken davranıp yayınevine geldi.



Belge Yayınevi çalışanı Akın Çağlayan, yaşananları Radikal’e şöyle anlattı: “Gençler yayınevimizle dayanışma için buraya gelmeye karar vermişler. Okuldaki panolara astıkları ilanda da 1978 yılında Server Tanilli’nin silahlı saldırıya uğramasından, 1990 yılında yayınevimizin bombalanmasından bahsetmişler.



Bu kaydı alan sivil polisler ellerinde bir kâğıtla buraya geldi. Sanıyorum gençlerin astığı ilanı yanlış anladılar. ‘1978 yılında yayınevinin bombalanmasının yıldönümü dolayısıyla bir anma programı yapacakmış. Server Tanilli ve Ragıp Zarakolu burada mı? Onları koruyacağız’ dediler. Biz de 1978 yılında yayınevimizin henüz kurulmadığını söyledik. Ragıp Zarakolu’nun Kandıra F Tipi Cezaevi’nde bulunduğunu, Server Tanilli’nin ise geçtiğimiz ay vefat ettiğini anlattık. Bunun üzerine bir şey söylemeden gittiler.”







