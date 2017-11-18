Polisler "En az 20 yıl alacağın bir dosya hazırladık" dedi; gazeteci Nedim Türfent tahliye edilmedi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) 18 aydır tutuklu bulunan Yüksekova muhabiri Nedim Türfent, 22.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada dün (17 Kasım 2017) dördüncü kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme Türfent’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Türfent ifadesinde kendisini tutuklayan polisler tarafından defalarca tehdit edildiğini ve polsilerin kendisine "En az 20 yıl alacağın bir dosya hazırladık" dediğini analttı.

Türfent, Hakkâri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya tutuklu bulunduğu Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada okunan iki tanık ifadesine yanıt veren Türfent, şunları kaydetti:

“Gözaltına alındığımda polisler ‘Merak etme en az 20 yıl ağır ceza alacağın bir dosya hazırladık’ dediler. Ben ise buna sadece mahkemelerin karar verebileceğini söyledim. JİTEM hesaplarından defalarca ölüm tehditleri aldım. Bu hesabın araştırılmasını istiyorum. Bu hesap, sadece polislerin, güvenlik güçlerinin girebileceği bölgelerden fotoğraflar paylaşıyor. Demek ki bu hesap, istediği yere engel çıkarılmadan ulaşabiliyor.

O zaman bu hesabın tehditlerinin de araştırılması lazım. Hakkımda aleyhte ifade verenler, kopyala yapıştır ifadeleri zorla, dişleri sökülerek, tecavüz tehdidiyle imzalamıştır. İddianame çökünce bu kez gizli tanık ortaya çıkardılar. 555 gündür dört duvar arasındayım. 21. yüzyılda gazeteciliği savunmak zorunda kaldığım için utanıyorum. Biz muhalif basınız, şakşakçılık yapamayız.”

Türfent’in avukatı Harika Günay Karataş tanıklardan birinin 15 yaşından küçük olduğunu, ifadesinin savcı huzurunda ve kamera eşliğinde alınması gerektiğini, bu beyanı kabul etmeyeceklerini söyledi. Aleyhte ifade veren bazı tanık ifadelerinin işkence altında alınıp alınmadığına dair doktor raporları konusunda da konuşan Karataş, “Çok sayıda polisin olduğu bir ortamda, bir doktorun gözaltındaki bir kişiye işkence yapılmıştır şeklinde rapor vermesi hayatın olağan akışına aykırıdır” dedi.

Mütalaasını veren savcı, Türfent’in “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla cezalandırılmasını istedi. Duruşmayı TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral ile ÖGİ Sözcüsü Hakkı Boltan da izledi. Daha önceki duruşmalarda 18 tanıktan 17’si emniyetteki ifadelerinin işkence ile alındığını belirtirken Türfent, “Türkün gücünü göreceksiniz” başlıklı video haberin yayımlanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşlara kötü muamelede bulunan polisler hakkında soruşturma başlattığını, bu polislerin intikam için düzmece dosya hazırladığını söylemişti.