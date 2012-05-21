T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisler ek göstergelerinin başçavuşa eşitlenmesini istiyor

AKP iktidarı döneminde yüz bin kişinin dahil edilmesiyle sayısı 230 bine çıkan Emniyet teşkilatında katsayı rahatsızlığı giderilemiyor

21 Mayıs 2012 18:25

 

Hülya Karabağlı - T24/Ankara

 

AKP iktidarı döneminde yüz bin kişinin dahil edilmesiyle sayısı 230 bine çıkan Emniyet teşkilatında katsayı rahatsızlığı giderilemiyor. Emniyet amiri, baş komiser, komiser yardımcısı, baş polis memuru ve polis memurlarının ek göstergesi 2 bin 200 lira, birincisi sınıf emniyet müdürlerinin göstergesi ise 3 bin 600 lira.

Emniyet mensupları kendilerine örnek olarak gördükleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir başçavuşun ek göstergesinin 3 bin 600 olduğunu belirterek kendilerinin de bu göstergeye yükseltilmesini istiyor.

Emniyet Teşkilatı mensuplarının maaşlarında iyileştirme yapılabilmesi için ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi görüşünü dile getiren polisler, “Fazla bir şey değil. Astsubaylara verilen ek gösterge yüzde 85’i yüksek okul mezunu olan emniyet teşkilatı mensuplarına da verilsin” diyorlar.

ETİKETLER

polisbaşçavuştskemniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24