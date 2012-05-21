Polisler ek göstergelerinin başçavuşa eşitlenmesini istiyor

Hülya Karabağlı - T24/Ankara

AKP iktidarı döneminde yüz bin kişinin dahil edilmesiyle sayısı 230 bine çıkan Emniyet teşkilatında katsayı rahatsızlığı giderilemiyor. Emniyet amiri, baş komiser, komiser yardımcısı, baş polis memuru ve polis memurlarının ek göstergesi 2 bin 200 lira, birincisi sınıf emniyet müdürlerinin göstergesi ise 3 bin 600 lira.

Emniyet mensupları kendilerine örnek olarak gördükleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir başçavuşun ek göstergesinin 3 bin 600 olduğunu belirterek kendilerinin de bu göstergeye yükseltilmesini istiyor.

Emniyet Teşkilatı mensuplarının maaşlarında iyileştirme yapılabilmesi için ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi görüşünü dile getiren polisler, “Fazla bir şey değil. Astsubaylara verilen ek gösterge yüzde 85’i yüksek okul mezunu olan emniyet teşkilatı mensuplarına da verilsin” diyorlar.