"Polisler, çocuk istismarı ihbarına duyarsız kaldı" iddiası

İstanbul Göztepe Köprüsü’ne yakın bir alanda dilencilik yapan bir grupta, yaşı büyük olanların, küçük çocukları cinsel ilişkiye zorladıkları, yapılan ihbara polisin duyarsız kaldığı iddia edildi. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Hukuk Koordinatörü avukat Emel Aydoğan, ihbarı bildirdikleri polisten “Bunun için ekibimiz yok. Siz gördükçe çekin. Ayrıca bu iş belediye ve zabıtanın işi” yanıtını aldıklarını söyledi.

İddialarda ilgili Cumhuriyet’ten Kübra Köklü’ye konuşan avukat Aydoğan, 6 Ağustos günü bir yurttaşın ihbarı ile durumdan haberdar olduklarını belirtti. Aydoğan, “Yurttaşın anlatımına göre, Göztepe Köprüsü’ne yakın bir alanda her akşam 19.00’da bir dilenci grubu toplanıyor. Bu grubun 30’a yakını 4 ve 8 yaş arasındaki çocuklar. Büyük olanlar, çocukları cinsel ilişkiye zorlayarak görüntülerini kaydediyor. Tanık olan yurttaş polise haber veriyor. Ancak polisin ilgilenmemesi üzerine derneğimizle irtibata geçiyor” dedi.

"Burada çok büyük bir istismar var"

Aydoğan, yurttaşın ihbarının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Alo 183 Sosyal Destek” hattını arayarak durumu anlattığını ve bakanlığın ihbarı yönlendirmesiyle çocuk şubeden bir polis memurunun kendisine ulaştığını belirtti. İhbarı anlattığı polis memurunun tavrının kendisini şaşırttığını belirten Aydoğan, şunları söyledi:

“Polis bana, ‘Bu olaylarda biz gözlemci olacağız. Çünkü elimizde kamera kaydı bulunmamakta. Şu an bunun için ekibimiz yok. Siz gördükçe çekin. Ayrıca bu iş belediye ve zabıtanın işi’ dedi. Ben de polise, ‘Burada çocukların birbirlerini istismar ettirmeleri söz konusu. Nasıl belediyenin görevi olabilir’ diye sordum. O da bana ‘Dilenci oldukları için onlarla belediyeler ilgileniyor. Ama biz o bölgeden geçerken görürsek müdahale ederiz’ dedi. Polisin ihbarda bulunduğumuz dilenci gruptan haberi var. Belediye ve zabıta sadece bu grubu bölgeden dağıtır. Bizim talebimiz bu değil ki. O çocukların kurtarılması gerekiyor. Polis bir de ‘O dilenci grubun birbirleriyle akraba olduklarını’ savundu. Anne ve babaları olmaları onları istismar edecekleri anlamına gelmez. Burada çok büyük bir istismar var.”

"Bir an önce ekip kurulup, çocuklar kurtarılmalı"

Polisin tavrını eleştiren Aydoğan, “Polisler duyarlı davranmadı. Bir an önce ekip kurulup, çocuklar kurtarılmalı. Türkiye’de dilenci çocuklara yönelik istismar var. Sistem yüzünden onları koruyamıyoruz. Çocuğun, mülteci, dilenci ya da ne olduğuna bakılmaksızın korunması gerekir” dedi.