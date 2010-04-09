Polisler benzin satacak

T24-

Zaman'ın haberine göre, emniyet çalışanlarının üye olduğu Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) akaryakıt sektörüne girmek için kamu şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı TP Petrol'e ortaklık teklif etti. POLSAN şirkete en az yüzde 20 oranında ortak olmak istiyor.Sektör çevreleri, TP'nin mali durumunu incelemeye alan POLSAN'ın yatırımda istekli olduğunu belirtiyor. Görüşmelerin devam ettiğini belirten kaynaklar, anlaşmanın yakın olduğu bilgisini verdi. Ayrıca POLSAN, TP ile bir taraftan ortaklık, diğer yandan ise bayilik için görüşüyor. İki kurum arasındaki görüşmeler sonrası POLSAN iki TP akaryakıt bayiliği aldı.



TPAO'nun entegre şirket olma projesiyle 2006 yılında kurulan TP Petrol (Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım-TPPD), kısa sürede 53 firmanın yer aldığı akaryakıt sektöründe ilk 8'e girdi. Serbest tüketici satışlarında ise şirket 4'üncü sıraya yükseldi. Dünya devi akaryakıt şirketlerinin hemen arkasından sıralamada yerini alan TPPD'nin cirosu da 2 yılda 4 katına çıktı. Halen 100 bayii ile akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirket, EPDK tarafından geçen hafta açıklanan 2009 Petrol Piyasası Sektörü Raporu'nda yüzde 1,86'lık pazar payı ile 8'inci oldu. Geçen yıl toplam 316 bin ton akaryakıt satan şirketin hedefi, pazarda ilk 5 arasında yer almak.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), şirketlerin beyanlarına göre her gün akaryakıt tavan fiyatını açıklıyor. Kurum bunun için pazarda ilk 8 şirketin birim fiyatlarını baz alıyor. TP'nin de ilk 8'e girmesiyle ortalama fiyatın belirlenmesinde kamu da etkili olmaya başladı.





Son zamanlarda öne çıkmaya başlayan TP'yi Lübnan, Libya başta olmak üzere yerli-yabancı şirketler de yakından izliyor. Bilindiği gibi kamu şirketi olan Petrol Ofisi (POAŞ), satılarak özel sektöre geçmişti. POAŞ'ın satışıyla akaryakıt dağıtım işinden çekilen devlet, TP'nin kurulması ile yeniden sektöre girmiş oldu.