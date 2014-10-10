Gazeteci Yıldız Tar: Polisler beni dövdü

Geçtiğimiz günlerde Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD), Kobane’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Galatasaray Meydanı’nda düzenlenen eylemi takip eden Kaos GL editörü Yıldız Tar, polisin biber gazlı müdahalesi sırasında şiddete maruz kaldığını iddia etti.

"Gazeteci olduğumu söyleyince kaçtılar"

Yıldız Tar, “Polis, eylemcileri Galatasaray Meydanı’ndan Tophane’ye doğru ötelemeye başlamıştı. O sırada bir kişinin yaralandığını ve ambulansla hastaneye götürüldüğünü gördüm. O anı görüntülemek isterken polislerin sert müdahalesiyle karşılaştım. Beni dövdüler. Gazeteci olduğumu söyleyince hemen kaçtılar” dedi.

Gazeteci Tar, polisin Kobane eylemleri sırasında özellikle özgür medya çalışanlarına yönelik sert müdahaleleri olduğuna işaret etti. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de gerçekleşen Kobane olayları sırasında Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabirine de bir polisin “ben sizi tanıyorum sizin kim olduğunuzu biliyorum tarafınızı seçin ya oraya gidin ya da burada kalın” dediği iddia edildi.