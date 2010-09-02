'Polisler askerlik yapacak'

T24- İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın "Polislerin askerlik yapmaması ya da kısa bir süre askerlik yapması yönünde çalışmamız var" yönündeki açıklamasına tepki gösteren TSK yetkilileri, "İhtiyaç olan asker sayısının yüzde 65'inin karşılandığı bir dönemde böyle bir çalışmaya sıcak bakılması mümkün değil" dediler.



Polislerin zorunlu askerliğine ilişkin soruları yanıtlayan Atalay, kamuoyunda oluşan beklenti çerçevesinde bakanlık bünyesinde konuya ilişkin çalışma yapıldığını açıklamıştı.



Atalay, konunun Genelkurmay Başkanlığı ile görüşülerek çözüleceğini ifade etmiş, "Polislerin endişesi olmasın. O konuda çalışmamız ve kararlılığımız sürüyor. Birkaç alternatifimiz var ama onu dillendirmeyelim" dedi. Konuyu geçen haziranda sonuçlandırmak istediklerini, ancak Genelkurmay Başkanlığı’nın tek tip askerliğe ilişkin çalışmasının sonuçlanmadığı nedeniyle sarkma olduğunu söyleyen Atalay, konunun sonbaharda netleşeceğini ifade etmişti.



Bu yönde çalışmaların daha önce de gündeme geldiğini hatırlatan askeri yetkililer ise "Polislerin askerlik yapmamasının" söz konusu olamayacağını ifade ettiler. Tek tip askerlik çalışmasının halen devam ettiğini vurgularken, şöyle konuştular:



"TSK’nın halen Genelkurmay Başkanlığı ASAL Daire Başkanlığı’nın projeksiyonları en az üç yıl daha asker ihtiyacının yeterli oranda karşılanamayacağını açıkça gösteriyor. Yapılan hesaplamalara göre bu yıl askere alınacak yükümlüler TSK’nın ihtiyacının yüzde 62’sini karşılıyor. 2011 yılında ise bu oranın yüzde 60’a düşeceği hesaplanıyor. Hiç kimse TSK’nın temel unsuru olan Mehmetçik’ten vazgeçilmesini beklememelidir."



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’in de konuya ilişkin devir teslim töreninde konuştuğunu söyleyen askeri yetkililer, "Sayın Genelkurmay Başkanı’nın TSK’nın bu konuya dair bakış açısını, net şekilde ortaya koymuştur" dediler.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’in bu konuya ilişkin TSK’nın düşüncelerini şu sözleriyle ifade ettiği belirtildi:

"Anayasamız gereğince vatan hizmeti, her Türk’ün hakkı ve ödevidir. Milletin bağrından çıkan TSK Milli Ordu olmakla gurur duyar ve gücünü milletinin ona olan güveninden ve sevgisinden alır. TSK’de Mehmetçiğin yerini alabilecek hiçbir alternatif yoktur.



Vatan hizmeti herkes için hak ve ödev olduğuna göre hiç kimseye, hiçbir meslek grubuna ayrıcalık tanınmamalı, bu hizmet hakça ve eşit şartlarda yapılmalıdır. Ülkemizde vatan hizmetine alternatif başka bir hizmet de yoktur ve olmamalıdır."