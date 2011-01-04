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POLİSLER 3 HAFTA ASKERLİK YAPACAK TBMM (A.A)

04 Ocak 2011 17:18

-POLİSLER 3 HAFTA ASKERLİK YAPACAK TBMM (A.A) - 04.01.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Polis Akademisi mezunu polislerin 3 haftalık eğitimle askerliğini yapacağını söyledi.  TBMM'de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Atalay, polislerin askerlik yapması konusunda üç unsur bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Bundan sonra polis olmak için okullara gireceklerde; yüksekokula girecekler polis olduğunda 6 ay askerlik yapacak, şu anda 15 ay yapıyorlar. Akademi mezunları 3 hafta yapacaklar. Şu anda onlar da normal üniversite mezunları gibi bazısı kısa dönem 6 ay, bazısı ise 1 yıl yapıyor. Ama mevcut polis olanlar, birikimi eritmek için 3 haftalık eğitimle askerliğini yapacaklar; akademi, yüksekokul mezunu burada fark etmiyor. Polislik mesleğinde olması yetiyor; genel durum bu...'' Atalay, polisliğe üniversite mezunlarını aldıklarını hatırlatarak, ''Üniversiteden mezun oluyor, sonra  biz onu alıyoruz, 6 ay eğitim görüyorlar. 6 ay eğitim görenler de eğer polis oldularsa bunlar da 3 haftalık eğitimle (askerliklerini) tamamlayacaklar ama bundan sonra üniversite mezunu alırken askerlik yapma şartı koyacağız ilanımıza; onlar askerliğini yaparak gelecekler'' dedi.

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