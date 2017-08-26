Polisle tartışma arbedeye dönüştü: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesi’nde, izinli polis memuru 44 yaşındaki Ertem Y. ile tartıştığı 46 yaşındaki Mustafa Y. arasında arbede çıktı.

Olay, bugün öğleden sonra Çığşar Mahallesi’nde meydana geldi. Siirt’te görev yaparken Mersin’e atanan polis memuru Ertem Y., izinli olarak geldiği memleketinde bilinmeyen nedenle Mustafa Y. ile tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan arbede sırasında polis Ertem Y., iddiaya göre yanındaki beylik tabancasını çekti. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Mustafa Y. kasığından yaralandı. Silah sesleriyle gelen Mustafa Y.’nin yakınları da polis memuru Ertem Y. ile yanında bulunan arkadaşı 60 yaşındaki Cafer Ö.’ye saldırıp tartakladı.

Tabancayla yaralanan Mustafa Y. ile yakınlarının tartaklamasa sonucu yaralanan polis memuru Ethem Y. ve yanındaki Cafer Ö., gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla götürüldükleri Andırın Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelere sevk edildi. (DHA)