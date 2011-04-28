Polisle oynuyor diye tokatladı!

T24- Van'da polislerin önceki gün kaldırdığı Demokratik Çözüm Çadırı tekrar kurulacak diye bekleyen çevik kuvvetle top oynayan bir çocuk, bir yakını tarafından tokatlandı.





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Van’da BDP tarafından kurulan ve önceki gece yapılan operasyonla kaldırılan Demokratik Çözüm Çadırı’nı tekrar kurmak isteyen BDP’lilere polis izin vermedi. Beşyol Mevkii’ne kurulmak istenen çadır toplanırken, zaman zaman gerilen ortamı ise polis ve çocukların çadırın kurulacağı alanda oynadığı futbol yumuşattı.

Günlerdir Van’da süren gerginlik, Demokratik Çözüm çadırlarına yapılan operasyonla yine yükseldi. Bugün yapılan basın açıklamalarının ardından BDP’liler yine Demokratik Çözüm çadırını kurmak istedi. Ancak Beşyol Mevkii’ne kurulmak istenen çadıra polis izin vermedi. BDP’liler ile polis arasında uzun süre devam eden pazarlık, zaman zaman gerginliğe neden oldu. Çadırın kurulacağı yerde çevik kuvvet geniş güvenlik önlemi alırken, BDP’liler de çadırı kurmaktan vazgeçti. Bu sırada bekleyen çevik kuvvet polisi ile çadırı kurmaya yardım eden çocuklar getirilen bir topla maç yapmaya başladı.

Çocuklar ile polislerin bu görüntüsü gerilen ortamı da yumuşattı. Ancak bazı vatandaşlar, bu duruma tepki gösterirken, polisle top aynayan bir çocuğun yakını olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından tokatlanması da dikkat çekti. Çadırın toplanmasından sonra maçta tamamlanınca polis ve çocuklar olay yerinden ayrıldı. Polis marketten aldığı topu da çocuklara hediye etti.