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Polisle hırsızlar arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisi 3 kişi polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobilden polis aracına ateş açtı

21 Şubat 2013 09:36

İstanbul Beyoğlu'nda, polislere 'dur' ihtarı yaptıkları araçtan ateş açıldı. Hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen kişilerle polis arasında çıkan çatışmada biri polis 3 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelilerinin içinde bulunduğu otomobili durdurmak isteyen polise ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir süredir takip ettikleri otomobildeki şüphelilere Sütlüce'deki Karaağaç Caddesi üzerinde ''dur'' ihtarında bulundu.

Otomobildeki hırsızlık şüphelileri, polis aracının önlerine geçmesi üzerine polise silahla ateş etti. Polisin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 1 polis memuru ile 2 hırsızlık şüphelisi yaralandı.

Çatışmanın sona ermesinin ardından, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memuru ve şüpheliyi hastaneye kaldırdı.

Olaya ilişkin, yaralanan 2 şüpheliyle birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Elinden yaralandığı belirtilen polis memuru ile yaralı şüphelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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