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'Polisiz' deyip girdikleri evde Afganları dövüp, paralarını gasp ettiler

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, kimliği belirsiz 5 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evde yaşayan Afganistan uyruklu 4 kişi ile 4 misafirinin para ve değerli eşyalarını bıçak zoruyla gasp etti

11 Kasım 2017 00:20

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, kimliği belirsiz 5 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evde yaşayan Afganistan uyruklu 4 kişi ile 4 misafirinin para ve değerli eşyalarını bıçak zoruyla gasp etti.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Pamukkale İlçesi Topraklık Mahallesi 1573 Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz 5 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp, Afganistan uyruklu Amir Amıdı (30), Nure Kaveme (33), Mohammad Sharıf Fakır (42), Sanamollah Mahsunı\'nın (22) yaşadığı eve girdi. Şüpheliler, evsahibi 4 Afgan ile 4 misafirini bıçak zoruyla bir odaya toplayıp, darp etti, paralarını ve değerli eşyalarını alarak evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evdeki 8 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Mağdurlardan Nure Kavame, \"Polisiz diyerek geldiler, kapıyı açtık. Gördük ki hırsızlarmış. Evdeki telefon ve üzerimizdeki paralarımızı aldılar, evde bizi sopalarla dövdüler, ellerinde bıçak vardı. Bizi tehdit ettiler. Biri balkondan atlayarak, diğerleri ise kapıdan kaçtı\" diye konuştu.
Alınan ifadelerden yola çıkan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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