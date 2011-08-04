-POLİSİN POMPACIYI DARBETTİĞİ İDDİASI ANTALYA (A.A) - 04.08.2011 - Antalya'da bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan kişinin, müşteri olarak gelen polis memuru tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili olarak adli ve idari yönden soruşturma başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda çalışan görevlinin, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunca görev istirahatinde bulunduğu sırada darp edilmesi olayının ulusal medya organlarına da yansıdığı vurgulandı. Açıklamada, ''Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli yönden, Antalya Emniyet Müdürlüğünce de idari yönden soruşturma başlatılmıştır' denildi.