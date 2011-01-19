T24 LogoT24 Logo
Gündem

POLİSİN YARGILANDIĞI DAVADA KAVGA ESKİŞEHİR (A.A)

19 Ocak 2011 12:22

-POLİSİN YARGILANDIĞI DAVADA KAVGA ESKİŞEHİR (A.A) - 19.01.2011 - Muğla'daki öğrenci olaylarında Şerzan Kurt'u (21) tabancayla vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memurunun güvenlik amacıyla Eskişehir'de yargılandığı davanın duruşmasını izlemeye gelen grup ile 3 kişi arasında adliyenin yakınında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Tutuklu sanık polis memuru Gültekin Şahin'in yargılanacağı duruşmadan önce adliyenin önüne gelen gruptan 3 kişi, 100 metre ilerideki  markete gitti. Söz konusu 3 kişi, Sarper Caddesi'nde ellerinde sopalar bulunan ve slogan atan 3 kişiyle karşılaştı.  İki grup arasında kavga çıktı.  Slogan atan 3 kişiden A.G. yakalandı, ikisi kaçtı. Zorluk çıkaran A.G'yi kontrol altına almaya çalışan polis memuru, zor anlar yaşadı. Bu sırada arkadaşlarına saldırıldığını öğrenen gruptan yaklaşık 20 kişi olay yerine geldi ve A.G'yi darbetmeye çalıştı. Polis memuru, güvenliği amacıyla A.G'yi markete soktu ve takviye ekip istedi. Polis ekipleri, 20 kişilik gruba biber gazı sıkarak müdahale etti. Arbede sırasında gruptan 1 kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, esnaftan bazıları, A.G'nin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.  Olayla ilgili iki zanlının daha yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Naci Kuru, adliye sarayında alınan önlemleri denetledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24