-POLİSİN YARGILANDIĞI DAVADA KAVGA ESKİŞEHİR (A.A) - 19.01.2011 - Muğla'daki öğrenci olaylarında Şerzan Kurt'u (21) tabancayla vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memurunun güvenlik amacıyla Eskişehir'de yargılandığı davanın duruşmasını izlemeye gelen grup ile 3 kişi arasında adliyenin yakınında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Tutuklu sanık polis memuru Gültekin Şahin'in yargılanacağı duruşmadan önce adliyenin önüne gelen gruptan 3 kişi, 100 metre ilerideki markete gitti. Söz konusu 3 kişi, Sarper Caddesi'nde ellerinde sopalar bulunan ve slogan atan 3 kişiyle karşılaştı. İki grup arasında kavga çıktı. Slogan atan 3 kişiden A.G. yakalandı, ikisi kaçtı. Zorluk çıkaran A.G'yi kontrol altına almaya çalışan polis memuru, zor anlar yaşadı. Bu sırada arkadaşlarına saldırıldığını öğrenen gruptan yaklaşık 20 kişi olay yerine geldi ve A.G'yi darbetmeye çalıştı. Polis memuru, güvenliği amacıyla A.G'yi markete soktu ve takviye ekip istedi. Polis ekipleri, 20 kişilik gruba biber gazı sıkarak müdahale etti. Arbede sırasında gruptan 1 kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, esnaftan bazıları, A.G'nin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Olayla ilgili iki zanlının daha yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Naci Kuru, adliye sarayında alınan önlemleri denetledi.