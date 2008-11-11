Polisin vurduğu zanlı suçsuz çıktı

Polisin Adana’da ‘dur ihtarına’ uymadığı gerekçesiyle vurduğu 14 yaşındaki Ahmed Yıldırım’ın hırsızlıkla ilgisinin olmadığı anlaşıldı



Adana'da, hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından açılan ateşle sırtından ağır yaralanan 14 yaşındaki Ahmed Yıldırım’ın zanlı olmadığı, sabıkası da bulunmadığı açıklandı.

Adana Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Ahmed Yıldırım’ın suçlu olmadığı, sadece motosikleti çalan kişi ile gezdiği kaydedildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Geçtiğimiz günlerde polisin kaza kurşunu ile yaralanan ve hastaneye kaldırılan, tedavisi esnasında Vali ve Emniyet Müdürü tarafından ziyaret edilen A.Y.’nin hırsız zanlısı olmadığı gibi, herhangi bir sabıkası da yoktur. Adı geçenin sadece motosikleti çalan kişi ile gezinti yapmakta olduğu anlaşılmıştır.”

9 Kasım’da saat 15.00 sıralarında Onur Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 2 gün önce bir karakolda görevli adı açıklanmayan polis memuru, çalınan motosikletini 61 sokakta hareket halinde görmüş, üzerindeki 3 genç durdurulmak istenmişti. Gençlerin kaçması üzerine motosikleti çalınan polis memurunun arkadaşı tabancasını çekip ateş etmiş, arkada oturan Ahmed Yıldırım sırtından yaralanmıştı. Diğer 2 kişi ise kaçmıştı. Vali İlhan Atış da hastaneye giderek yaralıyı ziyaret etmişti.

Olay sonrası kaçan 2 kişinin yakalanması için soruşturma sürerken, gözaltına alınan polis memurları S.B. ve M.Y., sorgularından sonra savcılıkça serbest bırakıldı. 2 polis, savcılığın soruşturmayı tamamlaması sonucunda dava açıldığı takdirde yargılanacak. Ancak her 2 polis idari soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.

