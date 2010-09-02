-POLİSİN VURDUĞU SALDIRGAN ÖLDÜ SILVER SPRING (A.A) - 02.09.2010 - Discovery Channel'ın Silver Spring'deki binasına baskın düzenleyerek üç kişiyi rehin alan, daha sonra polis tarafından vurulan silahlı kişi, hayatını kaybetti. Polis, teslim olması için saatlerce görüşülen saldırganın vurularak öldürüldüğünü, rehinelerin ise kurtulduğunu belirtti. Silahlı kişinin, kanalın çevre programlarından rahatsızlık duyduğu bildirilmiş, adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise saldırganın adının James J. Lee olduğunun tahmin edildiğini söylemişti.(AP-ADG-BER)