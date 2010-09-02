T24 LogoT24 Logo
Dünya

POLİSİN VURDUĞU SALDIRGAN ÖLDÜ SILVER SPRING (A.A)

02 Eylül 2010 04:31

-POLİSİN VURDUĞU SALDIRGAN ÖLDÜ SILVER SPRING (A.A) - 02.09.2010 - Discovery Channel'ın Silver Spring'deki binasına baskın düzenleyerek üç kişiyi rehin alan, daha sonra polis tarafından vurulan silahlı kişi, hayatını kaybetti. Polis, teslim olması için saatlerce görüşülen saldırganın vurularak öldürüldüğünü, rehinelerin ise kurtulduğunu belirtti. Silahlı kişinin, kanalın çevre programlarından rahatsızlık duyduğu bildirilmiş, adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise saldırganın adının James J. Lee olduğunun tahmin edildiğini söylemişti.(AP-ADG-BER)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24