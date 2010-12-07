Polisin Üsküdar vurduğu kişi Ümraniye Başsavcısı'nı vuracakmış

T24 - Üsküdar'da polise ataş açan, polisin verdiği karşılık sonucu vurularak yakalanan şüphelinin Ümraniye Başsavcısı Ertan Erbay'ı vurmayı planladığı ortaya çıktı. 44 yaşındaki saldıgan Bilal Kurt'un polise verdiği ilk ifadede bir dolandırıcılık olayı nedeniyle zarara uğradığını bu nedenle Ümraniye Başsavcısı Ertan Erbay'ı vurmaya gittiğini söyledi.







Üsküdar Bağlarbaşı Mahallesi Boybey Sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında paltolu ve başörtülü bir kişiyi gören polis ekipleri, dur ihtarında bulundu. Polislerin kendisini farkettiğini gören zanlı belinden çıkardığı silahla polis ekiplerine ateş etmeye başladı. Daha sonra Boybey sokak üzerindeki bir çocuk parkına kaçan zanlı polis ekiplerinin silahını bırakması talimatına uymadı.



Polisle çatıştı

İsminin Bilal Kunt (44) olduğu öğrenilen zanlı Ümraniye Başsavcısı'nın gelmesini istedi. Park içinde bir o yana bir bu yana giden Kunt, polise zor anlar yaşattı. Polisin "Bırak silahını buraya gel Bilal" demesine "Sizinle işim yok, Ümraniye Başsavcısı buraya gelecek" diyerek karşılık verdi. Parkın içinde polisin teslim ol çağrılarına uymayan Kunt, polise karşılık vermeye başladı.



Polise ateş etmeye başlayan Kunt, polis ekiplerinden anından karışlık gördü. Silah sesleri bütün mahallede yankılanmaya başladı. Panik ve kargaşada eli silahlı şüpheli polis tarafından ayağından vuruldu. O anlar DHA kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Ayağından vurulan şüpheli yere düştü. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetle Büro Amirliği'ne bağlı ekipler etkisiz hale getirilen şüphelinin yanına gelerek silahı aldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Şüpheli sedyeye konularak ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. Kunt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





