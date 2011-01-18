Polisin üniversitede arama izni iptal edildi

T24 - Yargı, üniversitede polise 1 yıl arama yetkisi vererek kararı iptal etti. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Üniversitesinin Fatih'teki fakülte, yüksekokul ve diğer idari binalarının yakın çevresinde bir yıl süreyle arama izni verilmesine ilişkin kararın iptaline hükmetti.



İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün isteği üzerine mahkeme polise bir yıllık arama yetkisi vermişti. Yargı, üniversitede polise 1 yıl arama yetkisi vererek kararı iptal etti.



İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün savcılığa başvurarak aldırdığı mahkeme kararına göre polis, üniversitenin Fatih sınırları içinde yer alan her binasında hatta çevresinde istediği zaman öğrencilerin çantasından poşetine, araçlarına ve özel kâğıtlarına kadar arama yapabilecekti.





