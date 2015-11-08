Polisin tribünlere girmesini protesto eden İtalyan ultraslar, Roma-Lazio derbisini boykot edecek

İtalya'da yarın oynanacak Roma-Lazio derbisi öncesinde açıklama yapan iki takımın kale arkası taraftar grupları, maçı boykot edeceklerini duyurdu. Boykotun gerekçesi ise İtalya futbolunda sezon başından bu yana tartışma konusu olan yeni güvenlik önlemleri paketi.

Roma-Lazio derbisi öncesi bir açıklama yapan Roma taraftar grubu Curvasud, "Asla bu yaptırımları ve uygulamaları kabul etmeyeceğiz. Ne bugün ne de yarın bunlara boyun eğeceğiz. Kimse bizim kendimize ait tribünümüzde yaptığımız tezahürtlara oradaki tavrımıza müdahele edemez. (Roma Kulübü'ne hitaben) Bu yapılanların suç ve trajik bir uygulama olduğunu, taraftarın tutkusuna karşı ne tavırda olduğunuzu göstermek için işte size fırsat. Kimse bizi satın alamaz çünkü biz satılık değiliz" dedi.

Yeni güvenlik önlemleri sonrasında İtalya'da polis tribünlere girerek taraftar gruplarının arasında bulunabiliyor, 'gerekli gördüğünde' tezahüratlara bile müdahalede bulunabiliyor. Bu uygulama sezon başından beri çok sayıda taraftar grubu tarafından protesto edilmiş ancak yetkililer güvenlik önlemlerinden geri adım atmamıştı.