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Polisin tabancası MR cihazına yapıştı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de bir yakınının tedavisi için beylik tabancasıyla Denizli Devlet Hastanesi'ndeki MR (Manyetik Rezonans) odasına giren polis memurunun tabancası, manyetik akımla MR cihazına yapıştı

04 Aralık 2017 02:30

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de bir yakınının tedavisi için beylik tabancasıyla Denizli Devlet Hastanesi\'ndeki MR (Manyetik Rezonans) odasına giren polis memurunun tabancası, manyetik akımla MR cihazına yapıştı. 
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında, Denizli Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Bir yakınının tedavisi için hastaneye giden ismi açıklanmayan polis memuru, yakınına MR çektirmek için Radyoloji Servisi\'ne gitti. Polis, belindeki beylik tabancasını çıkarmadan MR odasına girince, şiddetli manyetik çekim alanına giren tabanca MR cihazına yapıştı. Görevliler tabancayı yerinden çıkaramayınca, itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekiplerinin tabancanın emniyetinin açık olduğunu tespit etmesinin ardından, durum cihazın bakımını yapan yetkililere bildirildi. 
İzmir\'den gelecek olan yetkililerin cihaza yapacağı müdahale ile tabancanın yapıştığı yerden çıkartılacağı kaydedildi.

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