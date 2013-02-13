Polisin suçu kesin ama savcılar cezada anlaşamadı

Ergenekon davasının tutuksuz sanığı Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin cep telefonuna İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ‘sehven’ yükleme yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada memur suçlarına bakan savcı ile başsavcı vekili anlaşmazlığa düştü.

Çelebi’nin gözaltına alındığı zaman telefonuna ‘sehven’ yükleme yapıldığı iddiaları üzerine avukat Serkan Günel 2 sene önce 26 Ocak 2011 tarihinde Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda sorumlu polislerin cezalandırılması istenildi. İki seneyi aşkındır süren soruşturmada 5 savcı değişti. Son olarak soruşturma ile görevlendirilen savcı Seyfettin Atıcı, Teğmen Çelebi’nin telefonunda kopyalama işlemlerini yapan E. S., H. Ö. ve D. S.'nin de aralarında bulunduğu Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli 6 polisin 2012’nin Kasım ayında ifadesini aldı. Savcı Atıcı geçtiğimiz günlerde soruşturmayı tamamladı.

Savcı: görevi kötüye kullandı

Savcı Atıcı, Çelebi’nin telefon döküm işlemlerini yapan görevli şüpheli bir polis hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede polisin 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, diğer 5 polis hakkında da dava açmaya gerek görmeyerek takipsizlik kararı verdi. Hazırlanan iddianame, memur suçlarından sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekiline gönderildi.

Başsavcı vekili: görevi ihmal

Ancak başsavcı vekili, iddianameyi geri savcıya iade etti. Başsavcılık, iade kararında polis hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasından değil, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören ‘görevi ihmal suçlaması’ ile iddianame hazırlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca başsavcı vekili, soruşturma dosyasında bazı eksiklikler olduğunu ve bu eksikliklerin de giderilmesi gerektiğini belirtti. İddianamenin iade edildiği savcı Atıcı, yeniden dosyayı incelemeye aldı.

TÜBİTAK raporu göndermedi, savcılık ‘rapordan" vazgeçti

Öte yandan daha önce savcılığın rapor istediği TÜBİTAK, konuya ilişkin raporu göndermedi. Geçen yıl Ocak ayında savcılık söz konusu telefona yükleme yapılıp yapılmadığının TÜBİTAK tarafından incelenmesine karar vermiş ve 24 Mayıs 2011’de TÜBİTAK’tan incelemeyi yapacak bilirkişi heyetinin isimlerinin bildirilmesini istedi. Önce savcılığa ‘Yoğunuz. İncelemeyi biz yapamayız’ cevabı veren ancak sonra bilirkişi heyetinin listesini gönderen TÜBİTAK, raporu savcılığa göndermedi. Uzun süre raporun gelmesini bekleyen savcılığın, ‘dosyadaki raporları yeterli görerek’ TÜBİTAK’tan istenilen rapordan vazgeçtiği öğrenildi.

'Sehven' açıklamasını yapan emniyet görevlileri ifade verecek

Ergenekon davasının tutuksuz sanığı Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin avukatları, müvekkillerinin cep telefonuna İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ‘sehven’ yükleme yapıldığı iddia etti. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından “Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin telefonuna yükleme yapılmadığını ancak Hizbü-t Tahrir terör örgüt üyeliğinden hakkında dava açılan Mahmut Oğuz Kazancı’nın telefonuna ait rehber bilgilerinin ‘sehven’ Mehmet Ali Çelebi’nin telefonuna ait ‘rehber dökümlerinin’ içerisine eklenmiş olabileceği yönünde açıklama yapılmıştı