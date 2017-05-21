T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisin silahından çıkan kurşun can aldı

İddiaya göre yaşanan arbedede silah yere düşünce ateş aldı

21 Mayıs 2017 14:48

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, "dur" ihtarına uyulmaması nedeniyle yaşanan arbede esnasında polis memurunun, iddiaya göre, yere düşen silahının ateş alması sonucu yaralanan 19 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı olduğu açıklanan Mert Atar (19), Beyazıt Mahallesi Kartal Sokağı'nda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, yaşanan kovalamaca sonucu Atar'ı Şükraniye Mahallesi Yılmaz Sokağı'nda yakaladı.

Kelepçe takılmak istenen Atar ile polisler arasında çıkan arbede sırasında iddiaya göre bir polis memurunun silahı yere düşerek ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu Atar ağır yaralandı. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Atar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ETİKETLER

poliskurşuncinayetmert atar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24