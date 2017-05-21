Polisin silahından çıkan kurşun can aldı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, "dur" ihtarına uyulmaması nedeniyle yaşanan arbede esnasında polis memurunun, iddiaya göre, yere düşen silahının ateş alması sonucu yaralanan 19 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı olduğu açıklanan Mert Atar (19), Beyazıt Mahallesi Kartal Sokağı'nda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, yaşanan kovalamaca sonucu Atar'ı Şükraniye Mahallesi Yılmaz Sokağı'nda yakaladı.

Kelepçe takılmak istenen Atar ile polisler arasında çıkan arbede sırasında iddiaya göre bir polis memurunun silahı yere düşerek ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu Atar ağır yaralandı. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Atar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.