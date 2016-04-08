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Polisin şekerleme kutusundan esrar çıktı!

Kutu, Polis Haftası etkinlikleri için hazırlanmıştı

08 Nisan 2016 21:28

Adana’da şüphe üzerinde durdurulan 23 yaşındaki M. Y.’nin elindeki Emniyet Müdürlüğü’nün Polis Haftası etkinlikleri kapsamında hazırladığı karton şekerleme kutusundan 12 gram esrar çıktı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Fatih Karaçalı’nın haberine göre, Merkez Seyhan İlçesi’nin Hurmalı Mahallesi Bakım Yurdu Caddesi’nde devriye gezen sivil ekipler, M. Y.’nin hareketlerinden şüphelendi. Elinde Adana Emniyet Müdürlüğü yazan karton şekerleme kutusu olan M. Y., durdurulmak istenince kaçtı. Kısa sürede yakalanan M. Y.’nin yola attığı Polis Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan şekerleme kutusunu açan polis içerisinde 3 rulo halinde 12 gram esrar buldu. Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan kaydı bulunan Murat Y. gözaltına alındı.

 

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