-POLİSİN PARMAĞINI ISIRAN KADININ CEZASI ERTELENDİ TRABZON (A.A) - 26.04.2011 - Trabzon'da, yargılandığı başka davanın duruşmasında mahkemenin düzenini bozduğu için kendisini duruşma salonundan çıkaran 2 polis memuruna hakaret ettiği ve birinin parmağını ısırdığı gerekçesiyle yargılanan Emine Ertop, 1 yıl 7 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Emine Ertop ile şikayetçi polis memurları Erdinç Usta ve Durmuş Aksu'nun yanı sıra taraf avukatları katıldı. Savunması alınan Ertop, olay günü Trabzon 1. Sulh Ceza Mahkemesinde boşandığı eşi Hacı Çakır'ın kardeşi Emine Güner'i yaraladığı iddiasıyla hakkında açılan davanın duruşmasına katıldığını, Güner'in kendisine sürekli hakaret etmesi üzerine sinir krizi geçirdiğini ve bunun üzerine polislerin kendisini salondan çıkardığını anlattı. Ertop, polislere hakaret etmediğini ve direnmediğini savunarak, beraatını istedi. Polis memurlarından Usta ise ifadesinde, adliyede görevli olduğunu, duruşma salonunda huzursuzluk çıkması üzerine söz konusu mahkemenin hakiminin dışarı çıkartılmasını istediği Ertop'u, Aksu ile dışarı çıkardıklarını, bu sırada Ertop'un parmağını ısırdığını ve kendilerine hakaret ettiğini, ardından karakoldan gelen diğer meslektaşlarının Ertop'u gözaltına aldığını söyledi. Aksu da Ertop'un olay günü kendilerine direnip hakaret ettiğini söyleyerek, şikayetçi olduğunu belirtti. Kararını açıklayan hakim, Emine Ertop'a görevli polis memurları Usta ve Aksu'ya ''hakaret etme'' suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası, aynı polis memurlarına ''görevini yaptırmamak için direnme'' suçundan da 5 ay hapis cezası verdi. Hakim, sanığın duruşmalardaki iyi hali ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşması nedeniyle Ertop hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verdi. Ertop, buna göre 5 yıl içinde kasten bir suç işler ya da denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmezse hakkındaki hüküm açıklanıp cezaevine girecek, aksi takdirde hakkındaki dava düşecek.