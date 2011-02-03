-POLİSİN MÜDAHALESİNE KINAMA ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Türk-İş, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB, Torba Yasa Tasarısı'nı protesto etmek isteyen eylemcilere polisin müdahalesini kınadı. Sakarya Caddesi'nde toplanan grup adına konuşan KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar, Ostim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Çınar, işçi ve emekçilerin insanca yaşam için gösterdikleri demokratik tepkinin ''su, gaz ve sis bombalarıyla bastırıldığını'' savundu. Bunun ''AKP iktidarının işçi ve emekçilerin demokratik taleplerine karşı tahammülsüzlüğünün ifadesi'' olduğunu öne süren Çınar, ''Bugün TBMM'de görüşülmekte olan torba yasa tasarısı, yıllarca işçi ve emekçinin haklarının gasp edilmesi, gençlerin ve çocukların geleceğinin karartılması gibi daha da karanlık süreçlere götürücü düzenlemeler içermektedir. Bu yasada güvensiz çalışma var, bu yasada kamu çalışanlarına sürgün vardır'' diye konuştu. Çınar, demokratik tepkilerinin şiddetle engellendiğini öne sürerek, ''Bunun tek bir suçlusu vardır AKP iktidarı ve onun başı Recep Tayyip Erdoğan'dır'' diye konuştu. İktidar karşıtı slogan atan grup, olaysız dağıldı. -POLİSİN İŞÇİLERE MÜDAHALESİNE TEPKİLER- Öte yandan, Torba Tasarı protestosunda yaşanan olayları çeşitli sivil toplum örgütleri yazılı açıklama yaparak kınadı. İnsan Hakları Derneği (İHD) yazılı açıklamasında, tasarıyı protesto eden işçilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesini eleştirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de (TMMOB) protestoda yaşanan olaylar konusunda Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ı istifaya davet etti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise açıklamasında, polisin eylemcilere yönelik müdahalesinin hükümetin bilgisi dahilinde olduğunu savunarak, ''Türkiye'de oluşturulan demokratik yaşamın sınırlarının ve çerçevesinin bir belgesi olmuştur'' ifadesini kullandı.