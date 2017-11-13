Polisin kovaladığı gasp şüphelileri camide yakalandı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu gasp ederek kaçan C.T., M.N.T. ve K.D. kovalamaca sonunda bir camide yakalandı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öğretmenevleri Mahallesi’nde yolda yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunu gasp eden 3 kişi kaçmaya başladı. Kadının ihbarıyla olay yerine gelen polis, şüphelilerin eşkallerini alarak çevrede araştırmaya başladı. Ekipler, eşkalleri belirlenen C.T., M.N.T. ve K.D.’yi olay yerine yakın bir camide yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında kadından gasp edilen telefonun yanı sıra yine gasp edilerek alındığı belirlenen başka bir cep telefonu ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan ve daha sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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