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'Polisin gözünü seveyim' diyen vatandaşa polisten yanıt: Çekme kitabını...

Altay-Göztepe maçı öncesi ve sonrası polisin taraftara müdahalesi ilginç bir video ile gündeme geldi

19 Şubat 2015 15:41

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan derbi maçta Altay'la Göztepe 2-2 berabere kalırken maç öncesi ve maç sonrası polisin taraftara saldırıları müsabakaya damga vurdu. Polis müdahalesini kameraya alan ve polise destek veren bir vatandaşın çektiği görüntülerde polis tarafından, "Çekme kitabını s...m" diye küfredildiği görüldü.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta dün oynanan Altay-Göztepe maçı öncesi ve sonrası polisin taraftara müdahalesi ilginç bir video ile gündeme geldi.

Maç öncesi stat girişinde çıkan arbede sonrası tazyikli su ve gaz bombası kullanan polis, maçın bitiminde de Göztepeli taraftarlarına müdahale etti.

 

Polis müdahalesini kameraya alan ve polise destek veren bir vatandaşın çektiği görüntülerde polis tarafından, "Çekme kitabını s...m" diye küfredildiği görüldü.

Çekim yapan vatandaşın polisten küfür yemeden önce, "Polisin gözünü seveyim" ve taraftarlar için "Allah cezanızı vermesin" dediği de kaydedildi.

 

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