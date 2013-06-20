Polisin Gezi Parkı isyanı: Kafama sıkacağım

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 100’ü başkomiser ve komiser 2 bin 200 polisin Şark tayini 1 yıl ertelendi. Gezi protestoları nedeniyle alınan karar, polislerin tepkisine neden oldu. Gezi Parkı eylemleri nedeniyle yorulan ve ailelerini günlerdir göremeyen polisin kendi arasında "Biri geçici desin, kafama sıkacam yoksa." diye konuştuğu öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Emniyeti’nde görev yapan polislerin tayin yerleri mayıs ayı başında belli oldu. Tayini çıkan polisler, Personel Şube Müdürlüğü’nde ilişik kesme işlemlerini başlattı, bir kısmı gideceği illere eşyalarını gönderdi. Bazıları kira sözleşmesini yenilemezken, bazıları gidecekleri illerde ev kiralayıp depozito yatırdı. Kimi polisler çocukları için gidecekleri illerde okul arayışına girdi. Evlenecek olan polis memurları da tayin arası aldıkları yıllık izinlerinde düğün tarihlerini belirledi. Bu hazırlıklar sürerken, Gezi olayları patlak verdi. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın istedi, Emniyet Genel Müdürlüğü de tayinleri bir yıl erteledi.

Dinlenme süresi 12 saate indirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tayinleri durdurduğu haberi, 2 bin 200 polise salı gecesi 21.00’de cep telefonlarına gönderilen mesajla duyuruldu. Polisler tayin şoku yaşarken, 2’nci şok dalgası da geldi. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, yaklaşık 40 bin polisin yıllık izinlerini geçici olarak durdurdu. Mesai saatleri yeniden düzenlendi. Normalde 12 saat çalışan polis 24 saat dinlenirken, dinlenme süresi 12 saate indirildi.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için dilekçe verdiler

İstanbul Polisi’nde tayinleri durdurulması üzerine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki emniyet müdürlükleri de İstanbul ve Batı illerine tayinleri durdurdu. Kadro boşluğu doğmaması için İstanbul Polisi’ndeki yapılacak düzenleme bekleniyor. İstanbul’a gelecek bir çok polisin, illerdeki Personel Şube Müdürlükleri’ne mağduriyetlerinin giderilmesi için dilekçe verdikleri öne sürüldü.

'Kafama sıkacağım'

Bazı polisler bu duruma forumlarda şöyle tepki gösterdi:

A.E: Tayinler belli olduğunda eşyalarımı gönderdim. Eşyaları gönderirken bir ton para harcadım, şimdi de geri getirmek için para harcayacağım.

B.Y: Tayinim çıkınca kira kontratımı iptal ettim. Gidecek olduğum ilde ev kiraladım. Yeni ev bulmak zorundayım, kaporam da yandı.

O.Ö: Tayin arası yıllık izin döneminde memleketime gidecektim. Evlenecektim. Bütün hazırlıklar yapılmıştı ancak şu an evlenme gibi bir durumum kalmadı.

‘Tentakül’ nik’li bir polis: Biri geçici desin, kafama sıkacam yoksa.

‘Ahmulu’ nik’li bir polis: Kendi kurumumla ilgili bunu söylemek içimi daraltıyor ama personelini bu kadar rezil eden bir teşkilat daha görmedim ben.

‘Akademili82’ nik’li polis: Resmen modern köleyiz. Atalarımızın yapmadığı sömürgeyi bize yapıyorlar.

‘Duran’lara kitaplı duruş

TAKSİM’de ‘Duran Adam’ eylemleri sürerken, AKM önünde nöbet tutan polisler de bekleyişleri sırasında kitap okumaya başladı. AKM’ye dönüp kitap okuyan ‘Duran Adam’ların tam karşısında bulunan Çevik Kuvvet polisleri, emniyet kütüphanesinden getirilen kitapları okuyarak vakit geçirdi. Polislerin okuduğu kitaplar arasında Dosto-yevski’nin ‘Kumarbaz’, M. Barış Mutlu’nun ‘Beynine Format’, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Safahat’, Tekin Batur’un ‘Osmanlı’da Saltanat Kavgaları’ ve Refik Halid Karay’ın ‘Memleket Hikayeleri’ adlı eserleri de bulunuyor.