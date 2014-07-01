Polisin felç bıraktığı gence 'Çok gezer misin?' diye sordular

Eskişehir'de polisten ve bilirkişiden sonra bu kez de müfettiş skandalı yaşandı. Başına vurulan copla sağ kolu felç kalan Gürcistanlı gence müfettişler "Geceleri çok gezer misin?" diye sordu.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Eskişehir’de, gösterilere katılmadığı halde Gezi Parkı eylemcisi sanılarak, başına vurulan copla sağ kolu felç kalan Gürcistanlı öğrenci Akaki Avaliani’nin darp edilmesine ilişkin, olaydan 13 ay sonra müfettiş gönderildi.

İçişleri Bakanlığı’nca atanan müfettişler, 30 Haziran’da Akaki Avaliani’ni Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne davet ederek, ifadesini aldı.



İfade tutanağına göre Avaliani’ye “Olay gününü kısaca özetler misiniz?”, “O gecenin özel bir gün olduğundan ve eylemlerden haberiniz var mıydı?”, “Sizi darp eden kişiyi görseniz tanır mısınız, üzerinde resmi üniforma var mıydı?”, “Olay sırasında çevrede tahminen kaç kişi vardı?”, “Olay günü yanınızda başka kimse var mıydı?” ve “Darp edildikten sonra sizi hastaneye ambulans mı götürdü?” soruları yöneltildi.



Avaliani, şu yanıtı verdi: “O gün (1 Haziran) saat 02.30’da Aytaç Caddesi’ndeki arkadaşımın evinden üç arkadaş ayrılarak 222 eğlence merkezine konsere giden arkadaşımı aramaya gittim. Buradan 30 dakika sonra çıktık. Arkadaşım Eyüp’le tramvay durağının yanından evimize dönmek istiyorduk. Havelka’yı geçtiğimiz sırada kalabalık bir grubun (yaklaşık 200 kişi) bize doğru dağıldığını, polisin gruba müdahale ettiğini fark ettim. Karşı kaldırıma geçmek isterken polisler beni gruptan biri zannettiler. Bu sırada 3-5 polis bana müdahale etmeden geçti. O esnada kafama arkadan darbe geldi.

'Yere düştüm vurmaya devam ettiler'

Yere düştüm. Tekrar bana vurmaya devam ettiler. Eyüp, ‘O Gürcistanlı, yabancı, olayla alakası yok’ diye bağırdığını duydum. Bayılmışım. Yerde yatıyordum. Eyüp yoldan geçen bir sivil aracı durdurarak, beni hastaneye götürdü. Gerisini hatırlamıyorum. Gözlerimi Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde açtım. Polisleri ve kişileri hatırlamıyorum ama (vuranın) polis olduğuna eminim. O gece Gezi olaylarından haberimiz yoktu. Hastanede yaklaşık iki hafta yoğun bakımda, iki hafta serviste kaldım. Benim ifademi alan kimse olmadı.”

Avukat: Bu soruyla rezil olursunuz

Avaliani’nin avukatı Selamet Şen, ifadeye katılan iki müfettişin gence “Geceleri çok gezer misin?” diye sorduğunu, kendisinin “Bu soruyu silin, yoksa rezil olursunuz” dediğini, bu yüzden sorunun metinden çıkarıldığını söyledi. Şen, “Bu soruyu sormakla sanırım, ’Gezi olaylarını biliyordu, onun için geziyordu’ demek istediler” dedi. Avaliani’nin darp edilmesinden 13 ay sonra ve Radikal’in konuyla ilgili haberinin üzerine müfettişlerin geldiğini vurgulayarak, “Buradan bir şey çıkmaz diye düşünüyorlar. Kendilerine ‘MOBESE’lerden bir şey çıkarsa haber verir misiniz?’ diye sordum. ‘Bizde çıkmaz, çıkarsa siz çıkarırsınız’ dediler. Dostlar alışverişte görsün.”

Olay gününün görüntüleri kayıp

Eskişehir’de 1 Haziran 2013’te polis tarafından copla kafasına vurulan Gürcistan uyruklu üniversite öğrencisi Akaki Avaliani, 15 gün yoğun bakımda kalmış ve iki ameliyat geçirmişti. Avaliani’nin kafatası kemiği kırılmış ve kırılan kemik beyne batınca sağ kolu felç kalmıştı. Geçen 13 aya rağmen hiçbir şüpheli belirlenmedi.



Avukat Selamet Şen, Avaliani’nin dövüldüğü noktaya bakan Espark AVM’ye ait üç ayrı güvenlik kamerasını alıp savcılığa sundu. Görüntüler üzerinde yapılan incelemede, Avaliani’nin dövüldüğü noktaya bakan kameradaki görüntülerin, dayağın atıldığı saatleri içeren kısmının ‘yok’ olduğu ortaya çıktı.