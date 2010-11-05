-POLİSİN EVRAK İŞİ AZALINCA TRAFİK KAZALARI DA AZALDI İZMİR (A.A) - 05.11.2010 - Türkiye'de maddi hasarlı trafik kazalarında kaza tespit tutanağının sürücüler tarafından hazırlanması uygulamasının 2.5 yıl önce başlamasının ardından trafik polislerinin iş yoğunluğu azaldı. Kaza yerinde daha az zaman harcayan trafik polislerinin denetimlere ağırlık vermesi sonucu son 3 yılda ölümlü ve yaralamalı trafik kazası sayısında düşüş yaşandı. Türkiye'de 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren başlayan trafik kaza tespit tutanağı uygulaması, İzmirli sürücüler tarafından kısa sürede benimsendi. Maddi hasarlı kaza yapan sürücülerin trafik kaza tespit tutanağını kendilerinin hazırlaması sonucu hem trafik ekiplerinin yoğunluğu azaldı hem de kazalar nedeniyle kapanan yollar kısa sürede açıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün istatistiklerinde yer alan bilgilere göre, 1 Nisan 2008 tarihinde kaza tespit tutanağının uygulanmaya başlamasıyla 2008 yılının son 9 ayında İzmir'de 52 bin 857 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 36 bin 579'inin kaza tespit tutanağını sürücüler, 16 bin 278'ini ise trafik polisleri hazırladı. Sürücülerin kaza tespit tutanağı hazırlama oranı yüzde 69 olarak belirlendi. İzmir'de 2009'da ise 69 bin 258 maddi hasarlı kaza oldu. Bu kazalardan 57 bin 484'ünün kaza tespit tutanağı sürücüler, 11 bin 774'ünün ise trafik ekipleri tarafından hazırlandı. Sürücülerin kaza tespit tutanağı hazırlama oranı yüzde 83'e yükseldi. Bu yılın 9 aylık diliminde ise İzmir'de 50 bin 508 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalardan 40 bin 911'inin kaza tespit tutanağını sürücüler, 9 bin 597'sini ise trafik polisleri hazırladı. Sürücülerin kaza tespit tutanağı hazırlama oranı yüzde 81 oldu. -ÖLÜMLÜ VE YARALAMALI TRAFİK KAZALARI AZALDI- Sürücülerin kaza tespit tutanaklarını kendilerinin hazırlaması sonucu trafik polislerinin denetimlere ağırlık vermesi nedeniyle son 3 yılda ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında düşüş olduğu bildirildi. İzmir'de 2007 yılında meydana gelen 3 bin 852 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 39 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 215 kişi yaralandı. Kaza tespit tutanağının sürücüler tarafından hazırlanmaya başlandığı 2008 yılında meydana gelen 3 bin 659 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında ise 36 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 864 kişi yaralandı. Kentte 2009 yılında 3 bin 561 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 32 kişi öldü, 4 bin 138 kişi yaralandı. İzmir'de yılın 9 ayında meydana gelen 3 bin 168 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında da 24 kişi öldü, 4 bin 107 kişi yaralandı.