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Polisin elinde kalkan başında poşu!

Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı

05 Nisan 2012 21:23

Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle alınan güvenlik önlemlerine elinde kalkan, başında puşiyle dikkat çeken polisler damga vurdu

 
Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlamaları nedeniyle yüksek güvenlik önlemleri alınmış durumda. Çevre illerden de çok sayıda güvenlik görevlisi Şanlıurfa'ya getirildi.
 
Şanlıurfa Valiliği, kentte yüksek güvenlik tedbiri almış durumda. Çevre illerden getirilen yaklaşık 5 bin polis Şanlıurfa'da görev yapıyor.
 
Kentte en dikkat çekici görüntü ise ellerinde polis kalkanı olan yaklaşık 20 kişilik polis gurubunun poşu bağlayarak kent caddesinde yürümesi dikkat çekti
 
 
 
 

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