Polisin, durdurduğu araçtan kalp krizi geçiren kişi çıktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- İSTANBUL’da bir hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla aranan hafif ticari araç, Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde polis tarafından durduruldu. Polis, kimlik kontrolü yaptığı araçta yolculuk sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu Devlet Hastanesi\'ne yetiştirilmekte olan 67 yaşındaki İsmet Salar\'ı görünce, hemen ambulans çağrıldı. Bu sırada duran kalbi kalp masajı ile çalıştırılan Salar, hastanede yaşamını yitirdi. Yapılan araştırmada Konya’da yaşayan sürücü İbrahim Salar\'ın aracı bir yakınından ödünç aldığını ve babası olan İsmet Salar’ı İnegöl’e getirdiği ortaya çıktı.

Daha önce İstanbul\'da meydana gelen bir hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla aranan 26 BP 207 plakalı aracın Eskişehir yönünden İnegöl\'e geldiğini öğrenen polis, dün yolda önlem aldı. Polis arama ve kimlik kontrolü yapmak amacıyla durdurduğu hafif ticari aracın sürücüsü İsmil Salar\'ın babası İsmet Salar\'ın kısa bir süre önce kalp krizi geçirdiği için Devlet Hastanesi\'ne götürüldüğünü öğrendi. Bu sırada duran kalbi polislerin yaptığı kalp masajı ile çalıştırılan İsmet Salar, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi.

Yapılan araştırmada sürücü İbrahim Salar\'ın, İnegöl\'de oturan ve yatalak olan babasını bir süre önce yaşadığı Konya\'ya götürüp burada ağırladığı, ardından bir yakınından ödünç aldığı araçla tekrar İnegöl’e getirmekte olduğunu tesbit etti. İfadesi alınan İbrahim Salar savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, polis adı açıklanmayan aracın sahibini arıyor.

Bu arada, kalp krizi sonucu ölen İsmet Salar\'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere oğlu tarafından Konya\'ya götürüldü.



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