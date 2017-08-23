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Polisin durdurduğu araçtaki şüpheli intihar etti

Hakkari'de bir kişi polisin aracını durdurması üzerine intihar etti

23 Ağustos 2017 22:40

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta bulunan şüpheli, paniğe kapılarak üzerindeki tabancayla kendisini öldürdü.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"23 Ağustos 2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yeni Mahalle bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce icra edilen uygulama esnasında durumundan şüphe edilerek durdurulan bir taksinin yolcu koltuğunda oturan 1 bölücü terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerinden çıkardığı silahla kendine ateş etmesi sonucu etkisiz hale gelmiştir. Araçta yapılan aramada, 1 Glock marka tabanca, 2 el bombası,1 dolu şarjör, bomba yapımında kullanılan çok sayıda pil blokları, kablo düzeneği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." (DHA)

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