T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisin durdurduğu araçta 10 adet tabanca ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü N

16 Kasım 2018 00:32

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü N.D., tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ- Diyarbakır karayolu uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 7.65 mm çapında 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü N.D., Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğü ekipleri Elazığ DiyarbakırAraçtaGözaltınaEmniyet Müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24