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Polisin durduğu araçta bulunan PKK'lı terörist intihar etti

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta bulunan PKK terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerindeki tabancayla intihar etti

23 Ağustos 2017 21:17

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta bulunan PKK terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerindeki tabancayla intihar etti.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"23 Ağustos 2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yeni Mahalle bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce icra edilen uygulama esnasında durumundan şüphe edilerek durdurulan bir taksinin yolcu koltuğunda oturan 1 bölücü terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerinden çıkardığı silahla kendine ateş etmesi sonucu etkisiz hale gelmiştir. Araçta yapılan aramada, 1 Glock marka tabanca, 2 el bombası,1 dolu şarjör, bomba yapımında kullanılan çok sayıda pil blokları, kablo düzeneği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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