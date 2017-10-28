T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü, kazada öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Canik İlçesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kullandığı motosiklletle kaçmaya çalıştığı iddia edilen Emrah Ü

28 Ekim 2017 23:14

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Canik İlçesi\'nde polisin \'dur\' ihtarına uymayıp, kullandığı motosiklletle kaçmaya çalıştığı iddia edilen Emrah Ü., takip sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, bugün Canik ilçesi\'nde meydana geldi. Yolda uygulama yapan polis ekipleri, motosikletli 37 yaşındaki Emrah Ü.\'ye dur ihtarında bulundu. Ancak Emrah Ü., ihtara uymayıp yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sırasında iddiaya göre Emrah Ü. yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Ağır yaralanan Emrah Ü., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıld. Tedaviye alınan Emrah Ü., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHASAMSUN CanikOlaybugün CanikYoldaEmrahAncak EmrahAğırTedaviyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24