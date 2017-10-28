Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü, kazada öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Canik İlçesi\'nde polisin \'dur\' ihtarına uymayıp, kullandığı motosiklletle kaçmaya çalıştığı iddia edilen Emrah Ü., takip sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün Canik ilçesi\'nde meydana geldi. Yolda uygulama yapan polis ekipleri, motosikletli 37 yaşındaki Emrah Ü.\'ye dur ihtarında bulundu. Ancak Emrah Ü., ihtara uymayıp yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sırasında iddiaya göre Emrah Ü. yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Ağır yaralanan Emrah Ü., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıld. Tedaviye alınan Emrah Ü., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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